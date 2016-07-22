​Жить добросовестно

Накануне этой славной даты я, как руководитель районной организации ветеранов, обратился к юбиляру с просьбой остановиться на основных вехах его славной биографии и высказать свои пожелания землякам. Выслушав мою просьбу, Султан Сулейменович поблагодарил за заботу о фронтовиках:

– Каждый прожитый человеком год – это рубеж жизни. Я подхожу к девяносто пятому рубежу, – признался аксакал. – Да, за эти годы увидено много и пройдено немало дорог. Были трудности, но были и радости. Ровно три года я был на фронте, воевал в полку вместе с легендарной дочерью нашего народа Маншук Маметовой. Наша 100-я казахстанская бригада героически сражалась под Ржевом, участвовала в освобождении городов Великие Луки, Невель и множества населенных пунктов. Видел много слез и горя. Терял я бое­вых друзей, сам неоднократно был ранен. Но мы, казахстанцы, всегда стремились не посрамить свой народ: в атаке шли впереди, в обороне дрались за каждый клочок нашей земли.

– Из наград особенно дорожу солдатской медалью «За отвагу». Возвратился с фронта живой, 1 095 дней и ночей войны позади, эта была великая радость! Без пау­зы, без отдыха, как и многие мои сверстники-фронтовики, приступил к работе. Участвовал во второй битве – поднимал разрушенное войной народное хозяйство. Почти полвека я трудился в нашем родном городе – Алма-Ате. Сейчас с чувством исполненного долга вспоминаю годы, когда возглавлял партийную организацию района. Это были годы творчества, годы созидания и годы радости, – вспоминает Султан Сулейменович.

– На пенсию вышел с должнос­ти первого заместителя Председателя Правительства Казахской ССР. Председателем был Байкен Ашимов – мудрый наставник, требовательный, справедливый и заботливый руководитель.

Тут Султан-ага вздохнул, видимо, вспомнил старших товарищей, сделал паузу и продолжил свои мысли:

– Несмотря на возраст, не хочу уставать, пытаюсь добросовестно выполнять поручения ветеранской организации, быть полезным обществу, вносить свой посильный вклад в дело процветания нашей Родины – независимого Казахстана! «Да, жизнь хороша», – говорил поэт. Безусловно, в жизни бывают и трудности, и радости, как я уже говорил об этом. Но всегда надо стараться жить по совести!– убежден аксакал.

В нашем разговоре возникла и тема его любимого города Алматы, которому исполняется 1 000 лет. И Султан-ага адресовал свои слова, прежде всего, старшему поколению. Тем, кому сегодня далеко за восемьдесят пять.

– Дорогие мои сверстники – фронтовики, труженики тыла военных лет! Вы мужественно и с честью пережили все трудности, безмерно радовались успехам и победам, как на поле битвы, так и на трудовом фронте...

Это о нашем поколении писал поэт: «Гвозди б делать из этих людей, крепче бы не было в мире гвоздей…» Поэтому наш важный рубеж – 75-летие Великой Победы. Держитесь, мои дорогие!

Обращаясь к среднему поколению, Султан Сулейменович отметил, что замечательными достижениями независимого Казахстана являются свобода в выборе профессии и свобода творчества. Благодаря этому люди получили возможность занять подобающую должность в государственной службе или заняться предпринимательством, трудиться на производстве или служить в рядах защитников нашего Отечества. Где бы вы ни трудились, для успешной карьеры необходимы высокий профессионализм, полная самоотдача и честный труд! Для государственного служащего следует иметь «холодную голову и чистые руки». Обман, стяжательство и стремление к обогащению за счет других – недопус­тимо! Коррупция должна выжигаться каленым железом!

В своем напутствии к молодежи ветеран подчеркнул, что молодос­ти присущи такие качества, как пытливость, смелость, граничащая с дерзостью, стремление всегда и везде быть впереди.

– Это в молодые годы мы доб­ровольно шли на фронт, осваивали Арктику и Целину, рвались в небо, в космос. Вы живете в удивительное, но непростое время. Век высоких технологий и бурного развития науки требует глубоких и разносторонних знаний, умений и навыков. Они приобретаются трудом, только честным трудом. Мало быть мечтателем. Для достижения поставленных целей надо учиться, учиться и учиться. Выберите свою дорогу и идите по ней, не страшась трудностей и невзгод, и вы обязательно достигнете поставленной цели, – уверен он.

В заключение ветеран поздравил всех казахстанцев с 25-летием Независимости нашего государства и пожелал успехов в реализации программы «Стратегия «Казахстан-2050» и претворения в жизнь общенациональной пат­риотической идеи Президента Нурсултана Назарбаева «Мәңгілік Ел».