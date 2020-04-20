​Жить – интересно!

Коренной павлодарец, почетный житель города, в профессии он без малого полвека. Причем Сергей Александрович работал и в многотиражке, и в районной газете, немало лет отдал областному изданию «Звезда Прииртышья», трудился и на телевидении (хотя сам признавался, что терялся перед камерой), был собкором Казахского телеграфного агентства, легендарного КазТАГа. Впрочем, где бы ни работал, везде проявлял интерес к жизни – и это главная черта настоящего журналиста.

– В детстве я мечтал быть геологом и астрономом, географом и биологом, ходить по морям-океанам. Даже хотел быть егерем, жить в лесу среди зверей и изучать их. Были и другие намерения. В старших классах меня потянуло к литературному творчеству, а уже во флотском учебном отряде я понял, что мечтаю работать в газете, – рассказывает Сергей Александрович. – Я осуществил это и не жалею, ведь за десятки лет я был свидетелем многих славных дел моих земляков и храню о них добрую память. И этот путь я бы прошел снова.

По словам журналиста, ему всегда хотелось узнать или увидеть что-то новое и рассказать об этом другим (и это желание сохранилось до сих пор, судя по его сегодняшним публикациям в региональной прессе).

– А еще я был противником всяческих недостатков в нашей повседневной жизни, и мне хотелось об этом говорить вслух, борясь с несправедливостью во всех ее формах, – дополняет Сергей Горбунов. – Поэтому журналистика и газеты, по моим убеждениям, были той сферой, где я могу реализовать все свои желания, душевные порывы и убеждения.

Кстати, Сергей Александрович отлично помнит свою первую публикацию – заметка «Торчат только пеньки» была опубликована летом в 1968 году в «Звезде Прииртышья». Начинающий автор высказал в ней свое возмущение по поводу того, как павлодарцы, отдыхающие на другой стороне Иртыша, оставляют после себя пеньки срубленных деревьев.

Рос журналист, росли темы, издания… Большинству земляков имя Сергея Горбунова известно по его работе в «Казахстанской правде» – 25 лет он рассказывал всей стране, чем живет Прииртышье.

Проблемные материалы смело можно назвать специа­лизацией Горбунова. Впрочем, он не менее профессио­нально писал о людях и событиях. И все же именно аналитика, поиск ответов на непростые вопросы – его конек. Этому он учил и молодых журналистов (а опытом, нужно сказать, открыто делятся далеко не все наши коллеги) – всегда держать руку на пульсе, не терять благоразумие и чувство справедливости, вести свои темы до конца. Кстати, в числе любимых тем самого Горбунова – судьба канала имени Сатпаева. Во многом проблемы этого стратегического объекта решались и при участии павлодарского журналиста, который поднимал их на страницах главной газеты страны.

Сергей Александрович отмечает, что собкорство – это далеко не простой труд, а кажущуюся «отдаленность» от начальства скорее минус, нежели плюс. Здесь нужна в первую очередь самодисцип­лина – в этой должности не прикроешься товарищем по редакции, который напишет вместо тебя. К тому же собкор – это многостаночник, который в равной степени должен разбираться в культуре, экономике, медицине и так далее. И уж точно собкора Горбунова можно было назвать примером – всегда начеку и в форме.

– Журналист – прекрасная профессия, ты всегда в гуще событий и ты должен подать их так, чтобы была польза, чтобы людям было интерес­но читать, – подчеркивает юбиляр. – И мне не стыдно ни перед «Казахстанской правдой» за свои материалы, ни перед областью, которая не сходила со страниц газеты.

Профессиональные успехи Сергея Горбунова были отмечены не раз: в 2000 году за глубокий творческий поиск и актуальные произведения в средствах массовой информации он получил Грант Президента РК Н. Назарбаева, кроме того, он обладатель ордена «Құрмет», медали «Ерен еңбегі үшін» и не только.

Многим нашим читателям и павлодарцам Сергей Горбунов известен еще и как писатель. В 2001 году вышел первый сборник его рассказов «Красно-белый дед», пос­ле издавались книги «Поезд дальнего следования», «Не поле перейти…», «Жизнь продолжается», «Память сердца», «Широка река». И если для Горбунова-журналиста главной была «проблема», то для Горбунова-писателя – человек и его опыт, переживания, боли и радости.

Как признается Сергей Александрович, сам он себя считает ленивым автором, поэтому и предпочитает короткий жанр рассказа. Пишет постоянно, но урывками, занося в блокнот мысли, зарисовки, из которых постепенно и выкристаллизовываются цельные произведения.

– Начинаю с плана рассказа и заголовка, видимо, это журналистская привычка. А потом постепенно все дорабатываю, причем на компьютере, поскольку почерк такой, что порой сам не могу разобрать, что же написал, – уточняет автор. – Если говорить о творчестве, то я даже затрудняюсь сказать, почему начал писать рассказы и повести. Возможно, потому, что рано начал работать – в 14 лет, во время школьных каникул, помогая родителям, так как семья была большая, я пошел на стройку в комплексную бригаду. И так каждый год трудился во время летних каникул, а потом и до призыва в армию. В свое время побывал в ипостаси плотника-бетонщика, грузчика, токаря и электрообмотчика, познавая таким образом жизнь во всех ее проявлениях. Этому способствовала и моя дальнейшая профессия журналиста. Никуда не делось желание поделиться с другими тем, что знаю и видел, показать мир, в котором мы живем, и хотя бы на капельку сделать его лучше. Для меня главное, чтобы читатель потом увидел что-то важное для себя в моих рассказах, чтобы не остался равнодушным…

Коллектив «Казахстанской правды» поздравляет Сергея Александровича Горбунова с юбилеем, желает ему крепкого здоровья и новых творческих достижений!