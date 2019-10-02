​Жить, любить, творить

Аида Ахметова

Экспозиция в Национальном музее познакомила с произведениями картинной галереи Arlan Design, войлочными работами и гобеленами отечественных региональных мастеров, а также творчеством педагогов и студентов Казахстанского национального университета искусств. Это совместный проект музея и общества QazaqGeography, одна из задач которого – популяризация исторического и культурного наследия Казахстана.

– Декоративно-прикладное искусство – культурная память народа. Народное искусство – это прошлое, живущее в настоя­щем. Среди самых популярных промыс­лов Казахстана можно выделить изделия из войлока, в которых отражаются все исторические пласты и материально-духовная культура предков, – отметил арт-эксперт и куратор выставки Армат Бектас.

Войлочные изделия известны с давних времен: они окружали людей в быту, давали им тепло, украшали жилища. В прошлые столетия навыки работы с войлоком получали, пожалуй, все женщины. Постепенно работа с войлоком становилась ремеслом, совершенствовалась техника, а труд мастериц ценился особо. В последние годы интерес к народному творчеству, ремеслам устойчиво растет. А изделия из войлока можно увидеть даже на подиумах недель высокой моды в разных странах.

Выставка «География – линия культурной перспективы» показала как творческие и технические искания мастеров, так и удивительные возможности, пластичность войлока – ценного натурального материала. Среди авторов работ – четверо братьев Анкауовых – основателей галереи Arlan Design. Увлечение творчеством у них постепенно переросло бизнес, привычные технологии дополнились экспериментальными. Сложное заболевание не помешало им добиться успеха, их творчество получило международное признание.

Братья Анкауовы – обладатели патента на изобретение техники аппликации из овечьей шерсти, а еще – воодушевляющий пример силы духа. Талант и труд позволяют им создавать прекрасные образы декоративно-прикладного искусства, знакомящие с традициями и кочевым образом жизни предков и просто доставляющие большую радость зрителям.

Интересны и работы начинающих художников. Впрочем, среди студентов КазНУИ есть лауреаты республиканских и международных конкурсов и фестивалей. Для них народное творчество – важнейший ориентир и источник вдохновения.

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