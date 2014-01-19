Жить полнокровно и долго

Более 2 000 больных уже обслужила наша лечебница, открытая летом позапрошлого года на улице Байзак-батыра, рядом с железнодорожным вокзалом. Двухэтажное здание, оснащенное суперсовременной аппаратурой, – желанный подарок для почти 40 тыс. жителей этой части города.

Пять высококвалифицированных врачей – терапевт, хирург-травматолог, невропатолог, акушер-гинеколог, педиатр – и столько же опытных медсестер, выдержавших нелегкие конкурсные испытания и прошедших специальное обучение, возвращают здесь людям здоровье с 9.00 до 18.00. Белоснежные накрахмаленные халаты и колпаки медперсонала, стерильная чистота кругом и строжайшие требования не только к себе, но и ко всем сюда входящим – вот портрет нашей больницы.

Загляните к нам, удивитесь мягким ковровым дорожкам, поглощающим шум шагов, телевизорам в коридорах и палатах, красивой удобной мебели, изготовленной по специальному заказу, сервированным хлебосольным столикам в фойе, за которыми можно любому посетителю выпить чаю и кофе. Оцените спокойных, уверенных в себе, а потому излучающих надежду на исцеление эскулапов, быстрых, ловких, приветливых медсестричек, и вы убедитесь: эти люди делают все для того, чтобы пациенты расстались со своими болезнями как можно быстрее.

К тому же медперсонал вооружен такой техникой, которую можно увидеть разве что на страницах специальных глянцевых журналов, демонстрирующих последние достижения мировой медицины. Например, уникальный и пока единственный в области аппарат LYMPHASTIV (прессотерапия) незаменим при лечении венозной недостаточности и варикозного расширения вен, артритов и ожирения, последствий травм и даже онкологических заболеваний. Боятся его и нелюбимые женщинами целлюлит, синдром «тяжелых ног», осложнения после неудачной липосакции…

Другая новинка – аппарат импульсного и тока постоянного напряжения. Он универсален и способен лечить сразу невриты, терапевтические и хирургические «болячки», одновременно обслуживая четырех пациентов. А подключив специальные насадки, можно проводить лазерную и ультразвуковую терапию.

Гульвира АЛИБАЕВА, детский массажист дневного стационара медицинского центра «Мейірім», Тараз

фото Виктора Барбаша