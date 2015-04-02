Жить в гармонии

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Анна ВЛАДИМИРОВА
В ходе встречи кандидат рассказал о двух ключевых направлениях своей предвыборной платформы – основных принципах деятельности Коммунис­тической партии и вопросах негативного влияния западной культуры и западных стандартов жизни. В частности, он проана­лизировал состояние зарубежной миросистемы, которая уже вошла в кризисное состояние: идет поиск новой общественной формы развития. Характерной чертой современного Запада является то, что он вступает в новую фазу развития, которая определяется господством транснациональных корпораций в экономике, финансах, дальнейшим расслоением на богатых и бедных.
Как отмечается в предвыборной платформе кандидата, «глобальная компьютеризация и особенно западные электронные СМИ манипулируют общественным сознанием, используют индивидуализм для разобщения людей, что приводит к фундаментальной эрозии культурного слоя планеты. Западное общество является несправедливым. Спасение человечества возможно только на основе развивающейся коммунис­тической идеи, которая способствует гармонизации интересов народов, человека и природы».
Затрагивая вопросы негативного влияния западных стандартов жизни, Тургун Сыздыков коснулся также западной культуры, прокомментировав наиболее негативные стороны.
– Проблемы в западной культуре сейчас очевидны каждому. Там происходит утрата важных ценностей, размываются общественные ориентиры. Идеалом западной культуры становится золотой телец. Беспечная праздность, пропагандируемая в западных фильмах, не более чем иллюзия – миф, направленный на воспитание человека-потребителя.
Кроме того, в своем выступлении кандидат Сыздыков отметил важность работы аграриев, а также здорового питания, подробно остановился на вопросах низкого качества западного фаст-фуда.
– Урон от регулярного потребления подобной пищи не менее значительный, чем последствия алкоголя или курения. Но на пакетах с фаст-фудом о вреде здоровью не предупреждается. Вопрос организации здорового питания остается актуальным всегда – это основа здоровья. В западных странах увлечение населения фаст-фудом уже привело к ожирению огромного количества людей. Возможно, поэтому на Западе самой распространенной причиной смерти являются сердечно-сосудистые заболевания, – сказал он.
В свою очередь руководитель областного комитета Коммунистической Народной партии Казахстана С. Мартемьянов проинформировал собравшихся о планах работы регионального предвыборного штаба.
– Наш штаб приступил к проведению агитации в поддержку кандидата. Организована работа четырех доверенных лиц, ведется распространение агитационной продукции. Расклее­ны плакаты, установлены баннеры, организованы первые встречи с работниками предприятий. В целом хочу отметить, что у нас созданы все условия для работы, налажен тес­ный контакт с прессой, – сказал С. Мартемьянов.
В завершение Тургун Сыздыков поблагодарил участников встречи и ответил на интересующие их вопросы, а также пожелал сельхозпроизводителям хорошей погоды и успешной посевной.

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