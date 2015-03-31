Жить в согласии с природой

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Владимир ОСИПОВ
Во время встречи Абельгази Кусаинов ознакомил работников объединения с основными направлениями своей предвыборной программы. Он отметил, что, как бы мы не пытались менять окружающую среду, жизнь на Земле развивается по строгим законам природы. Именно поэтому человеческая цивилизация для обеспечения своего устойчивого развития также должна следовать этим законам и принципам.
Жить в согласии с природой – один из основополагающих принципов существования Человека на Земле. Еще великие философы античности учили тому, что повелевать природой можно только повинуясь ее законам.

По словам А. Кусаинова, взаимодействие Человека с Природой имеет свою специфику. Человек наделен разумом, и это дает ему возможность осознать свое место в природе и предназначение на Земле. Сегодня человек вполне способен принять на себя функции управления экологическим развитием планеты в целом.

Первостепенной задачей при этом должны стать рациональное и плановое использование природных ресурсов, защита окружающей среды от загрязнений, внедрение плановой системы государственного контроля, международных и общественных мероприятий, направленных на рациональное использование, охрану и восстановление природных ресурсов, удовлетворение материальных и культурных потребностей грядущих поколений.

Немаловажным вопросом А. Кусаинов считает вопрос эколого-просветительской деятельности.

– Мы должны с малых лет прививать детям элементарные знания об экологии, принципы безопасного и экологичного существования, знания о необходимости беречь и сохранять природу и окружающую нас действительность, – отметил А. Кусаинов.

Также на встрече с работниками АО "Астана-Зеленстрой" выступил руководитель респуб­ликанского предвыборного штаба А. Кусаинова Рустем Жоламан, который рассказал об организации деятельности республиканского штаба, изложил планы на ближайший период.

– Кандидат в Президенты РК А. Кусаинов намерен привлечь внимание к наиболее важным вопросам в жизни человека – к вопросам сохранения экологии и биологического разнообразия на планете, – заявил Рустем Жоламан.

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Кроме того, кандидат в Президенты Респуб­лики Казахстан Абельгази Кусаинов посетил алматинское предприятие ТОО "Белкамит" и встретился с работниками городской детской поликлиники № 7. Во время встреч кандидат ознакомил участников встреч с основными направлениями своей предвыборной программы.

По словам А. Кусаинова, сегодня самыми актуальными проблемами человечества являются изменение климата на Земле, загрязнение воздушного бассейна, разрушение озонового слоя, истощение запасов пресной воды и загрязнение вод Мирового океана, загрязнение земель, разрушение почвенного покрова, оскудение биологического разнооб­разия и другие. Незамедлительное решение этих проблем – вот главная задача человека, это залог его дальнейшего существования и успешного развития.

А. Кусаинов отметил, что вторая половина XX и начало ХХI века – это время невиданных ранее темпов экономического роста. Однако он в большей степени осуществляется без надлежащего учета возможностей окружающей природной среды, допустимых хозяйственных нагрузок на нее. В результате происходит деградация окружающей природной среды.

Нерациональное природопользование, загрязнение природной среды отходами, оскудение генофонда и биологического разнообразия ведут к деградации окружающей природной среды и среды обитания человека. В качестве примера А. Кусаинов привел истощение земельных ресурсов.

Первый шаг к сохранению экологического равновесия А. Кусаинов сделал, приняв участие в акции "Час Земли". Акция была проведена 28 марта и заключалась в том, что на один час по всей планете были отключены отдельные источники электричества. Это позволило сэкономить колоссальное количество электроэнергии.

Также на встрече с трудовыми коллективами ТОО "Белкамит" и поликлиники выступил руководитель республиканского предвыборного штаба А. Кусаинова. Рустем Жоламан рассказал об организации деятельности рес­публиканского штаба. В планах кандидата – посетить ряд регионов Казахстана, встретиться с избирателями и донести до них основные направления своей предвыборной платформы.

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