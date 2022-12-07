Жить здорово!

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Михаил Тё, Жамбылская область

В Шуском районе повышается качество медицинского обслуживания населения.

В настоящее время местные жители имеют доступ к услугам 30 учреждений здравоохранения. В их распоряжении находятся центральная районная больница, рассчитанная на 150 коек, консультативно-диагностическая поликлиника на 250 посещений, центр семейного здоровья, 14 семейно-врачебных амбулаторий, а также 6 фельдшерско-акушерских и 7 медицинских пунктов. Примечательно, что техническое оснащение и кадровый состав лечебных организаций позволяют больным получать основную медицинскую помощь не выезжая из района.

На сегодня здесь работают 84 врача, из которых 48 квалифицированных. Надо сказать, что охват населения у них немаленький. Им приходится обслуживать более 56 тыс. человек.

По словам главного врача Шуской районной центральной больницы Жайдара Айтишева, повышение качества услуг и их доступность населению для медиков на первом месте. И с каждым годом в этом плане в селах наблюдается определенный прогресс. В частности, в районе растет число сотрудников отрасли, что не может не радовать. Особенно это касается врачей разной специализации, которые так нужны сельчанам.

В текущем году штатный состав персонала районных медицинских учреждений пополнился 10 врачами. В рамках государственной программы «С дипломом – в село!» работают шесть молодых специалистов.

Кроме того, уделяется внимание повышению квалификации и перепрофилизации кадров. Только в этом году прошли специальное обучение 13 врачей и 48 медицинских работников среднего звена, а один доктор по служебной необходимости сменил специализацию, заполнив брешь в штатном составе.

Не менее важна при лечении больных и материально-техническая база учреждений здравоохранения. На сегодня уровень их оснащенности необходимым оборудованием составляет 91%. Что касается передвижения медработников по району, то с этим проблем нет – служебные транспортные средства есть в каждой местной поликлинике.

Теперь о зданиях: большинство (28 из 30) медицинских организаций размещены в типовых помещениях, что составляет 93,3%.

– Безусловно, радует, что государство продолжает расширять сеть медицинских учреж­дений, особенно в аулах, а также не забывает о поддержании инфраструктуры, что очень важно как для самих медработников, так и для больных, – отметил Жайдар Айтишев. – К примеру, в этом году сдан в эксплуа­тацию новый медицинский пункт в селе Енбек. В декабре планируется открытие межрайонного реабилитационного центра, на строительство которого выделено 649 миллио­нов тенге. Кроме того, свыше 40 миллио­нов тенге направлено на капитальный ремонт фельд­шерско-акушерского пункта в селе Оразалы.

Для тех, кто проживает в отдаленных населенных пунктах, предусмотрен передвижной медицинский комплекс. В этом году перед ним была поставлена задача обследовать более 28 тыс. человек, и с ней персонал комплекса справился на сто процентов. Все это вкупе делает сельскую медицину в первую очередь более доступной.

– Что касается качества, то в силу своих возможностей каждый медработник района старается вносить посильный вклад в общее дело. Бывает, что местные специалисты не всегда способны решить задачу самостоятельно и им требуется профессиональный совет коллег из областных или респуб­ликанских больниц. В таких ситуациях для быстрого реагирования на помощь приходит телемедицина, посредством которой за 10 месяцев этого года консультации получили 130 местных жителей, – проинформировал главный врач Шуской ЦРБ.

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