Житель Актау найден повешенным во дворе жилого дома

Происшествия
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Фото с сайта lada.kz
Мужчина повесился на дереве в 8 микрорайоне Актау, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на lada.kz.

Труп мужчины, висящий на дереве, обнаружили вчера вечером работники близлежащего кафе. Они и вызвали Скорую помощь и полицию.

Как сообщили на станции "Скорой помощи", вызов на пульт диспетчера поступил в 20:30. Прибывшая бригада констатировала смерть мужчины, наступившую еще до приезда врачей.

Полиция установила личность умершего. Им оказался 42-летний местный житель. Его тело доставили в морг.

Подробности и причины происшествия выясняются.

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