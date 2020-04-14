Житель Актобе пытался ограбить ночью минимаркет

В Актобе неизвестный ночью пытался совершить кражу денег из кассы минимаркета, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Национальной гвардии РК.
"Около 23.00 часов войсковой наряд воинской части 6655 Нацгвардии, находясь на маршруте патрулирования, получил информацию от дежурного ЦОУ ДП о том, что в районе железнодорожного вокзала по улице Ломоносова в минимаркете "Бозторгай" находится посторонний человек", - говорится в информации.
Прибыв на место, патрульные обнаружили, что в магазин путем взлома окна забрался горожанин, который украл из кассы 50 тысяч тенге.
Мужчина 1979 года рождения был задержан на месте и доставлен в ГОП для дальнейшего разбирательства.