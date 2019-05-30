Житель Актюбинской области крал в мечетях и подъездах Нур-Султана

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В столице сотрудники криминальной полиции задержали ранее судимого 26-летнего жителя Актюбинской области за совершение ряда краж, сообщает Kazpravda.kz
со ссылкой на пресс-службу городского департамента полиции.
Стражи порядка установили, что парень в дневное время промышлял кражами в мечетях, из карманов верхней одежды посетителей воровал деньги и сотовые телефоны. В ночное время, высматривая открытые подъезды, похищал велосипеды. Подозреваемый признался в совершении восьми краж, которые он совершил в течение месяца.
"Вещественные доказательства изъяты, ведется расследование по статье 188 УК РК (кража). Задержанный водворен в изолятор временного содержания (ИВС), проводится проверка его причастности к ранее совершенным аналогичным преступлениям на территории столицы", - сообщили в полиции.
Граждан, пострадавших от противоправных действий данного лица, просят обратиться в столичный департамент полиции по улице Бейбітшілік,19, или позвонить по телефонам: 8 (7172) 71-60-24; 71-60-69 либо "102".
Полицейские предупреждают, что одним из самых распространенных видов правонарушений в общественных местах являются "карманные" кражи и кражи личного имущества.
"В связи с этим ДП города Нур-Султан призывает граждан быть бдительными, заботиться о сохранности своего имущества, не оставлять без присмотра личные вещи", - напомнили в пресс-службе.