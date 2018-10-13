Житель Астаны пожаловался на нападение полицейского

Астанчанин написал заявление в управление собственной безопасности столичного ДВД по поводу нападения на него полицейского, сообщает Kazpravda.kz
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Свою жалобу он также опубликовал в Instagram
в группе АВТОСООБЩЕСТВО №1 za_rulem_astana
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"На меня напал полицейский, ажно целый майор! Дело было так, попросил его убрать машину (на фото) с автобусной остановки. Мою просьбу он проигнорировал и тупо ушел. Через некоторое время вернулся, а когда я начал его снимать (все-таки сам полицейский нарушает ПДД), вот тут он на меня и набросился. Пытался выхватить у меня смартфон. При этом толкал, руки хотел скрутить и грозился оформить меня за съемку :) видеозапись сохранилась. Нас разнял гражданский, который подбежал и успокоил майора. После чего полицай сел в машину и уехал. Я сразу же позвонил и сообщил о произошедшем на 102. После написал заявление в УСБ. Ждем, какое примут решение", - написал житель столицы.
По информации официального представителя МВД РК Алмаса Садубаева, по данному факту проводится служебное расследование, выясняются все обстоятельства произошедшего.