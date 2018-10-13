Житель Астаны пожаловался на нападение полицейского

Общество
4451
Астанчанин написал заявление в управление собственной безопасности столичного ДВД по поводу нападения на него полицейского, сообщает Kazpravda.kz.

Свою жалобу он также опубликовал в Instagram в группе АВТОСООБЩЕСТВО №1  za_rulem_astana.

"На меня напал полицейский, ажно целый майор! Дело было так, попросил его убрать машину (на фото) с автобусной остановки. Мою просьбу он проигнорировал и тупо ушел. Через некоторое время вернулся, а когда я начал его снимать (все-таки сам полицейский нарушает ПДД), вот тут он на меня и набросился. Пытался выхватить у меня смартфон. При этом толкал, руки хотел скрутить и грозился оформить меня за съемку :) видеозапись сохранилась. Нас разнял гражданский, который подбежал и успокоил майора. После чего полицай сел в машину и уехал. Я сразу же позвонил и сообщил о произошедшем на 102. После написал заявление в УСБ. Ждем, какое примут решение", - написал житель столицы.

По информации официального представителя МВД РК Алмаса Садубаева, по данному факту проводится служебное расследование, выясняются все обстоятельства произошедшего.

Популярное

Все
Жительница Сатпаева Ирина Ким самостоятельно выучила казахский язык – без учебников и курсов. Секретного метода нет, помогло общение
На окраине столицы, в районе промзоны, происходят настоящие чудеса. Здесь буквально оживают старые советские машины, обретая вторую жизнь
Военный экшен «Время патриотов» Серикбола Утепбергенова удостоен премии «Выбор критиков» в номинации «Лучшие спецэффекты»
В столице прошел международный фестиваль искусств «Айман приглашает»
Вчера в нашей стране стартовал второй сезон самого масштабного спортивного футбольного реалити-шоу Казахстана Super Bol
Новость о том, что Казахстан и Китай планируют отказаться от взаимных визовых требований для туристических и деловых поездок на срок до 30 суток вызвала неоднозначную реакцию в обществе
Введение безвизового режима с Китаем на 30 дней – это океан возможностей для казахстанской экономики
Шум вокруг безвизового соглашения с Китаем связан прежде всего с психологией нашего общества
Отдыхать на Хайнане без виз
Токаев подписал указ о присвоении высших воинских и специальных званий
Легализовать автомобили-конструкторы разрешили в Казахстане – постановление Правительства
Как отметят 78 лет Победы и День защитника Отечества в Астане
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 5 мая
Экипаж самолета отравился бортовой едой в Алматы
Заявка на рекорд: армейский спортсмен прибыл в Караганду
Беззаветно служил Родине
В мире чудных персонажей
«Пробки» на орбите
Поиграли в куклы
Беспримерная сила духа
Найдено тело девочки, пропавшей почти месяц назад в Атырау
Четверых граждан Китая сняли с авиарейса в Алматы
Объявлены даты ЕНТ-2023
Казахстанским перевозчикам выдают онлайн на пунктах пропуска разрешение на проезд по территории Китая
9,5 млн тенге осталась должна банкам казахстанка после звонка незнакомца
Максимально приближенные к боевым условиям антитеррористические учения пройдут в Астане
Смог в Астане объяснили помутнением атмосферы
3-летний ребенок заперся в квартире с включенной газплитой в Костанае
С молчаливого согласия Кудебаева в ДП массово применялись пытки во время январских событий – Генпрокуратура
Касым-Жомарт Токаев принял участие в субботнике в Астане
Кошанов: Важно усилить продовольственную безопасность на пространстве ТюркПА
Мужчина размахивал пистолетом в кафе в Усть-Каменогорске
Арсенал оружия обнаружили у подозреваемого в хулиганстве алматинца
Совещание по вопросам сохранности мавзолея Ходжи Ахмеда Ясави провел госсоветник
Половина медучреждений в Туркестанской области находится в ветхом состоянии
Карагандинец одним ударом убил 19-летнего парня
Наркоделец-универсал: подозреваемого в производстве и продаже наркотиков задержали в Алматы
США хотят нарастить инвестиции и торговлю с Казахстаном
Спецгруппа Генпрокуратуры изучает законность тендеров Озенмунайгаз
Пьяные мужчина и женщина напали на полицейских и разбили служебное авто в Экибастузе
Элеватор горит в Костанайской области
Из-за отсутствия планов детальной планировки в Костанае остановилось строительство многоэтажек
Подросток сбросился с крыши девятиэтажки в Кокшетау
Дальнейшего подорожания бензина допустить нельзя: как Минэнерго отреагировало на проблему в Алматинской области
Более тысячи водительских удостоверений продала преступная группа в Костанайской области
Наиболее эффективными двухмесячные курсы казахского языка становятся для… супругов
Выдачу водительских удостоверений приостановили в Костанайской области
Телерадиовещание временно отключат в Казахстане
Правосудие Казахстана: в контексте преобразований
Дом-"крепость" обокрал вор-рецидивист в Караганде
Затопить нельзя сохранить
Приговор по делу о хищении миллиардов на ТЭЦ вынес суд в Таразе
Почему в Казахстане слабый интернет, объяснил Мусин
Смаилов встретился с представителями творческой интеллигенции Абайской области
Чемпионат Азии по борьбе пройдет в Астане
В Акорде был проведен ауызашар от имени президента
Двух детей спасли из задымленной квартиры полицейские Кызылорды
Получить земельные участки станет проще в Казахстане
Беглого убийцу спустя 20 лет задержали в Казахстане
Пять новаций Социального кодекса

Читайте также

Озвучена средняя зарплата казахстанцев
В автобус с пассажирами выстрелил мопедист в Алматы
Сразу четверых подозреваемых в наркоторговле задержали в Те…
Национальной библиотеке РК подарили книги, изданные Междуна…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]