Житель Астаны второй раз за месяц попался на перевозке марихуаны

В Акмолинской области сотрудники полиции задержали 52-летнего жителя Астаны с 27 кг марихуаны, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на телеканал 24.kz.
По информации пресс-службы регионального ДВД, задержание проводилось в селе Мариновка Атбасарского района в ходе проведения рейдовых мероприятий сотрудниками спецподразделения по борьбе с наркобизнесом совместно с полицейскими Атбасарского РОВД.
Около 3 часов ночи 22 марта сотрудники полиции остановили автомашину марки "Мерседес Бенц С-240" под управлением 52-летнего жителя столицы. Поведение мужчины насторожило полицейских. В ходе осмотра салона автомобиля были обнаружены 3 сумки китайского производства, в которых находилось вещество растительного происхождения со специфическим запахом. Как показала экспертиза, изъятое вещество – марихуана, общим весом 27 кг 855 г.
По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 296 ч. 4 УК РК "незаконное хранение наркотических средств в особо крупном размере".
Со слов задержанного, наркотики он нашел в лесопосадках под Астаной и привез их в Атбасар для уничтожения.
Примечательно, что в начале марта столичные коллеги задержали данного мужчину с аналогичным наркотическим веществом в особо крупном размере.
Задержанный находился под подпиской о невыезде. В настоящее время мужчина водворен в изолятор временного содержания Атбасарского РОВД. Ведется расследование.