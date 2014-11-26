Житель Астаны выиграл 11 млн в лотерею

На этот раз счастливчиками оказались жители Астаны и Алматы. Они признались, что
долго не могли поверить в свою удачу и еще не придумали, как
распорядиться выигрышем. Денежные сертификаты игрокам вручил генеральный
директор Национальной лотереи "Астана ЭКСПО-2017". Темирлан Батал
подчеркнул, что с начала запуска лотереи, крупные выигрыши получили уже 5
человек, передает телеканал 24.kz
.
Напомним, 8 ноября в Караганде был выигрыш
в 20 млн тенге, победитель
лото так и не дал о себе знать. Выигрыш действителен до 8 января, если
же карагандинец так и не объявится – эти деньги перейдут на следующий
джекпот. Отметим, что игра завершится в 2017 году.
"Сегодня мы вручили двум победителям – миллион 600 тыс. тенге и 11 млн
тенге. Контроль лотереи происходит дважды – помимо оператора, который
регистрирует в базе данных все билеты, отдельный сервер находится у
организатора, который параллельно контролирует. Поэтому невозможно
произвести никакие манипуляции, ни во время розыгрыша, ни после его", – отметил Темирлан Батал.