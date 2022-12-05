Житель Экибастуза скончался в своей квартире

В городском акимате опровергли информацию о том, что пожилой мужчина замерз насмерть.

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В Экибастузе 70-летний житель скончался в собственной квартире. В связи с ЧС в соцсетях стали утверждать, что пожилой экибастузец замерз до смерти, городские власти опровергли эту информацию сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

В пресс-службе городского акимата уточнили, что в одном из домов действительно скончался пенсионер, но причиной стало повышенное кровяное давление.

Как рассказали на станции скорой медицинской помощи, в 17:32 им сообщили, что в одной из квартир Экибастуза мужчина потерял сознание.

«Доезд – восемь минут. На месте врачи констатировали смерть 70-летнего мужчины. Признаков обморожения не было», – добавили в пресс-службе станции.

В момент смерти рядом с пенсионером находилась супруга. Прибывшие на место полицейские уточнили: на теле мужчины не обнаружили следов насильственной смерти.

Накануне на все дома Экибастуза подали тепло. Однако во многих из них все еще холодно, поскольку продолжается замена стояков и батарей.