Житель Карагандинской области задавил жену с ребенком

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Мужчина по неосторожности сбил насмерть супругу и травмировал дочь в Карагандинской области, передает Тengrinews.kz
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Трагический случай произошел в Бухар-Жырауском районе Карагандинской области. Женщина скончалась от полученных травм, ребенок госпитализирован. Глава семьи совершил наезд на супругу и дочь ночью 12 ноября. Погибшей женщине было всего 36 лет. Ее 7-летняя дочь сейчас находится в тяжелом состоянии.
"В результате ДТП женщина скончалась на месте, ребенок с различными травмами госпитализирован в медицинское учреждение. Начато расследование по части 3 статьи 345 УК "Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека", – сообщили в пресс-службе департамента полиции Карагандинской области.
О состоянии девочки рассказали в управлении здравоохранения области.
"7-летняя девочка находится в детской больнице Караганды. Она в тяжелом состоянии, в коме. Подключена к аппарату искусственной вентиляции легких. У нее ушиб головного мозга, сотрясение. Перелом бедра, руки. Дважды врачи собирали консилиум, она под постоянным наблюдением врачей. Вся необходимая медицинская помощь ей оказывается. О транспортировке в другое медицинское учреждение речи не идет. Ребенок в тяжелом состоянии", – сообщила пресс-секретарь управления здравоохранения Карагандинской области Айжан Иса.