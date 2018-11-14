Житель Карагандинской области задавил жену с ребенком

Происшествия
3012
Фото: dpchas.com.ua
Мужчина по неосторожности сбил насмерть супругу и травмировал дочь в Карагандинской области, передает Тengrinews.kz.

Трагический случай произошел в Бухар-Жырауском районе Карагандинской области. Женщина скончалась от полученных травм, ребенок госпитализирован. Глава семьи совершил наезд на супругу и дочь ночью 12 ноября. Погибшей женщине было всего 36 лет. Ее 7-летняя дочь сейчас находится в тяжелом состоянии.

"В результате ДТП женщина скончалась на месте, ребенок с различными травмами госпитализирован в медицинское учреждение. Начато расследование по части 3 статьи 345 УК "Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека", – сообщили в пресс-службе департамента полиции Карагандинской области.

О состоянии девочки рассказали в управлении здравоохранения области.

"7-летняя девочка находится в детской больнице Караганды. Она в тяжелом состоянии, в коме. Подключена к аппарату искусственной вентиляции легких. У нее ушиб головного мозга, сотрясение. Перелом бедра, руки. Дважды врачи собирали консилиум, она под постоянным наблюдением врачей. Вся необходимая медицинская помощь ей оказывается. О транспортировке в другое медицинское учреждение речи не идет. Ребенок в тяжелом состоянии", – сообщила пресс-секретарь управления здравоохранения Карагандинской области Айжан Иса.

Популярное

Все
Дженерики, замещающие экспорт
Рассматривается возможность освобождения микро- и малого бизнеса от уплаты НДС
Прагматичный подход – основной принцип модернизации
Вместе – к справедливому обществу
Приоритеты климатической повестки
Односменка стала реальностью
В стране раскрывается половина киберпреступлений
Прогнозируемое «золото» и неожиданное «серебро»
Быть первым не значит быть лучшим
Праздник для души
Утверждена охранная зона
На повестке –поправки в сфере здравоохранения
Медики пошли на фальсификацию ради доплат
Стремительные перемены в жизни Алатау
Страсти по реестру
Выражена признательность тренерам
Водопровод идет в глубинку
В Атырау запланирована реконструкция центрального моста
Указ Президента Республики Казахстан О Дуйсеновой Т. Б.
Указ Президента Республики Казахстан О Кошербаеве Е. Б.
Казахстан завоевал первую медаль на Азиаде-2025
Косшы станет городом школ, садов и дворцов
Новые автобусы пополнили автопарк Тараза
Трамп о войне в Украине: «Я хочу закончить эту проклятую штуку»
Десять лет без Гер-ага
На фармацевтическом рынке РК правят бал импортёры
Такие люди не уходят в прошлое...
Правила организации и проведения техосмотра изменили в Казахстане
Хусанов забил первый гол за «Ман Сити»
Инновации для малышей
Тайны «Малого Октября...»
Азербайджанский бизнесмен подарил квартиры семьям погибших в авиакатастрофе в Актау казахстанцев
С.Жубаев: Повышение ставки НДС своевременная и вынужденная мера
Токаев: «Казахстан должен стать самым передовым государством»
Отечественные экзоты
В розыске подозреваемого помогли технологии
В память о жертвах авиакатастрофы
Казахстан все больше узнают в мире как страну талантливых и трудолюбивых людей – Президент
Казахстан и Китай обсудили развитие взаимной онлайн-торговли
Поднял ложную тревогу – придется отвечать
Паспорта и удостоверения личности попробуют выдавать через терминалы
Кызылорда – наша гордость, слава, история
Горжусь тем, что говорю по-казахски
«Проблема из пальца высосана»: вице-министр – о прогреве автомашин более пяти минут
Буренки нынче довольны
В столичных торговых сетях сняли ограничения по реализации картофеля
30-летие Ассамблеи народа Казахстана – важная веха политики единства и согласия
Институциональное становление Академии наук завершено
Печальное событие произошло в семье Баян Алагузовой
Арабская компания запускает новый проект в Казахстане
Почти 30 млн тенге похитили чиновники из сферы образования в Туркестанской области
Парикмахерские услуги подорожали в Казахстане
Как в гимназии № 27 Алматы воспитывают всесторонне развитых личностей
Общественный туалет с уникальным дизайном построили в Шымкенте
Сбежавшего от полиции водителя привлекли к ответственности по 8 статьям в Таразе
Ученые исследовали происхождение казахских собак породы тобет
Резюмируя поручения Президента
Инфляция в Казахстане: в какой области растут цены
История Каргалинского клада: в 1939 году республику взбудоражила весть о находке клада с золотом
Бизнес в Семее сетует на бесконтрольное повышение тарифов

Читайте также

Землетрясение произошло в Восточном Казахстане
Более ста автомобилей столкнулись в Орегоне
Наводнения и оползни обрушились на Лос-Анджелес
ЧП объявлено на греческом острове Аморгос

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]