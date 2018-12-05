Житель Караганды напал с ножом на оператора АЗС

Происшествия
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Фото с сайта newstracker.ru
Cотрудники полиции "по горячим следам" задержали 30-летнего жителя Караганды за разбой, сообщает Zakon.kz.

Как стало известно, в Центральный отдел полиции УП Караганды обратилась 61-летняя оператор одной из АЗС с заявлением о том, что неизвестный, угрожая ножом, требовал деньги.

"Сотрудниками полиции "по горячим следам" был установлен и задержан 30-летний житель Караганды, который дал признательные показания. У него изъят складной нож. По данному факту начато досудебное расследование по статье 192 часть 1 УК РК. Задержанный водворен в изолятор временного содержания", - сообщили в ДП Карагандинской области.

Иная информация не разглашается.

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