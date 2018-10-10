Житель Китая неделю не замечал гвоздь в голове

В голове 43-летнего работника цементного завода в китайской провинции Хубэй нашли гвоздь. Об этом пишет издание South China Morning Post со ссылкой на местные источники, сообщает Ria.ru.
Мужчину целую неделю беспокоила головная боль. Обратившись к врачу, он получил назначение на компьютерную томографию.
Результаты шокировали и медиков, и пациента: в его черепе оказался 48-миллиметровый гвоздь.
При этом другие показатели здоровья мужчины, например кровяное давление, были в норме.
Рабочий так и не смог найти объяснения произошедшему.
"Понятия не имею, как он оказался у меня в голове. Я слежу за камерами видеонаблюдения на заводе, и моя работа с гвоздями никак не связана", - заявил он.
Ему предстоит операция по извлечению инородного предмета в столице провинции.
Мужчину целую неделю беспокоила головная боль. Обратившись к врачу, он получил назначение на компьютерную томографию.
Результаты шокировали и медиков, и пациента: в его черепе оказался 48-миллиметровый гвоздь.
При этом другие показатели здоровья мужчины, например кровяное давление, были в норме.
Рабочий так и не смог найти объяснения произошедшему.
"Понятия не имею, как он оказался у меня в голове. Я слежу за камерами видеонаблюдения на заводе, и моя работа с гвоздями никак не связана", - заявил он.
Ему предстоит операция по извлечению инородного предмета в столице провинции.