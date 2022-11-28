Житель Кокшетау лишился кисти руки на работе

Пострадавший получил увечье во время работы на станке вязальных мешков.

Фото: polisia.kz

В управление полиции Кокшетау поступил звонок от фельдшера станции скорой помощи. Медработник сообщил, что в приемный покой местной больницы поступил 33-летний житель города, с диагнозом "травматическая ампутация пальцев, запястья и кисти", сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Предварительно установлено, что пострадавший получил увечье на рабочем месте одного из предприятий Кокшетау, во время работы на станке вязальных мешков.

Управление полиции по данному факту начало досудебное расследование по ч.2 ст. 156 УК РК "Нарушение правил охраны труда".

Назначена судебно-медицинская экспертиза, проводится заключение государственного инспектора труда, добавили в полиции.