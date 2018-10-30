Житель Кызылординской области заразился конго-крымской геморрагической лихорадкой

В Кызылординской области госпитализирован 58-летний мужчина с диагнозом "Конго-крымская геморрагическая лихорадка", сообщает Inform.kz.
Мужчина доставлен в больницу в тяжелом состоянии.
"В поселке Жанакорган Жанакорганского района Кызылординской области зарегистрирован случай заболевания конго-крымской геморрагической лихорадкой. Диагноз больного будет уточняться лабораторным исследованием. В настоящее время он находится на лечении в инфекционном отделении Жанакорганской центральной районной больницы", - сообщили в областном департаменте общественного здравоохранения.
Как отмечается в информации, заболевший мужчина работает в животноводстве. В связи с этим, специалисты-эпидемиологи проверили животных в хозяйстве. В результате, у коровы обнаружены несколько клещей. Лабораторным исследованием установлено, что клещи заражены.
"В очаге заболевания полностью проводится комплекс мероприятий по ликвидации и профилактике болезни. Зарегистрировано 19 человек, бывших в контакте с больным, среди них не установлено подозрительных на заболевание конго-крымской геморрагической лихорадкой. В случае укуса клещом, обязательно нужно обратиться за медицинской помощью по месту жительства. При своевременном обращении возможно предотвратить развитие болезни", - говорится в сообщении департамента.
Заболевание конго-крымской геморрагической лихорадкой в Жанакорганском районе в этом году зарегистрировано во второй раз. В августе в этом районе с таким диагнозом скончалась 38-летняя женщина.
В Кызылординской области по сравнению с прошлым годом количество населенных пунктов с высокой опасностью укусов клещей увеличилось на 10, отметили в агентстве.
Мужчина доставлен в больницу в тяжелом состоянии.
"В поселке Жанакорган Жанакорганского района Кызылординской области зарегистрирован случай заболевания конго-крымской геморрагической лихорадкой. Диагноз больного будет уточняться лабораторным исследованием. В настоящее время он находится на лечении в инфекционном отделении Жанакорганской центральной районной больницы", - сообщили в областном департаменте общественного здравоохранения.
Как отмечается в информации, заболевший мужчина работает в животноводстве. В связи с этим, специалисты-эпидемиологи проверили животных в хозяйстве. В результате, у коровы обнаружены несколько клещей. Лабораторным исследованием установлено, что клещи заражены.
"В очаге заболевания полностью проводится комплекс мероприятий по ликвидации и профилактике болезни. Зарегистрировано 19 человек, бывших в контакте с больным, среди них не установлено подозрительных на заболевание конго-крымской геморрагической лихорадкой. В случае укуса клещом, обязательно нужно обратиться за медицинской помощью по месту жительства. При своевременном обращении возможно предотвратить развитие болезни", - говорится в сообщении департамента.
Заболевание конго-крымской геморрагической лихорадкой в Жанакорганском районе в этом году зарегистрировано во второй раз. В августе в этом районе с таким диагнозом скончалась 38-летняя женщина.
В Кызылординской области по сравнению с прошлым годом количество населенных пунктов с высокой опасностью укусов клещей увеличилось на 10, отметили в агентстве.