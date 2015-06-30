Житель Либерии скончался от вируса Эбола

Житель западноафриканской страны Либерия умер от вируса Эбола. Это – первый случай с 9 мая, когда Всемирная организация здравоохранения объявила об окончании эпидемии в стране, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Lenta.ru.
"В графстве Маргиби проба, взятая у 17-летнего юноши, показала положительный результат на вирус Эбола", – пояснил заместитель министра здравоохранения Либерии Толберт Ньенсвах. Как заверил чиновник, умерший был похоронен, а в настоящее время ведутся поиски людей, с которыми мог контактировать зараженный. Жителей страны призывают не поддаваться панике.
По заявлению генсека ООН Пан Ги Муна, пока в Западной Африке есть хотя бы один носитель вируса Эбола, "все страны остаются в зоне риска".
Напомним, что от лихорадки Эбола в западноафриканских странах погибли уже более 11 тысяч человек. В Гвинее и Сьерра-Леоне продолжается эпидемия, начавшаяся в марте прошлого года.