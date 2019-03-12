Житель Лисаковска погиб в результате пожара в квартире

Происшествия
На пульт противопожарной службы поступило сообщение о пожаре в пятиэтажном жилом доме в городе Лисаковск Костанайской области, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу КЧС МВД РК.
«Возгорание произошло в квартире на 4 этаже с последующим переходом огня на балкон квартиры на 5 этаже на общей площади 60 кв. м. Прибывшие на место пожара пожарные подразделения с помощью автолестницы спасли 5 человек, эвакуированы 20 человек, в том числе 4 детей», - проинформировали в комитете по чрезвычайным ситуациям.
На месте пожара было обнаружено тело мужчины 1968 года рождения, и с квартиры на 3 этаже с отравлением угарным газом госпитализирована в больницу пожилая женщина 1923 года рождения.
«Предварительная причина пожара - неосторожное обращение с огнем при курении», - отметили в пресс-службе.
К тушению пожара были привлечены 14 человек личного состава и 3 единицы пожарной техники ДЧС Костанайской области.
«Возгорание произошло в квартире на 4 этаже с последующим переходом огня на балкон квартиры на 5 этаже на общей площади 60 кв. м. Прибывшие на место пожара пожарные подразделения с помощью автолестницы спасли 5 человек, эвакуированы 20 человек, в том числе 4 детей», - проинформировали в комитете по чрезвычайным ситуациям.
На месте пожара было обнаружено тело мужчины 1968 года рождения, и с квартиры на 3 этаже с отравлением угарным газом госпитализирована в больницу пожилая женщина 1923 года рождения.
«Предварительная причина пожара - неосторожное обращение с огнем при курении», - отметили в пресс-службе.
К тушению пожара были привлечены 14 человек личного состава и 3 единицы пожарной техники ДЧС Костанайской области.