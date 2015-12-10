Житель Мангистау задержан за охоту на лошадей

Закон и Порядок
1088
Сотрудники криминальной полиции задержали 28-летнего жителя Мангистауского района, который с огнестрельным оружием охотился на чужой домашний скот, передает Kazpravda.kz со ссылкой на региональный сайт "Лада".

Одно из своих преступлений, к которому были привлечены трое приятелей, мужчина совершил в селе Тущибек. Взяв винтовку, они проникли в чужое подворье и застрелили одного коня. Злоумышленники собирались уволочь тушу с собой, но их спугнул владелец животных. 67-летний мужчина написал заявление в полицию, материальный ущерб он оценил в 300 тысяч тенге.

Полицейские по горячим следам задержали подозреваемых – это четверо жителей Мангистауского района, руководил которыми 28-летний Т. Он был взят под стражу, остальные находятся под подпиской о невыезде.

При проверке дома, где проживает подозреваемый, были изъяты малокалиберная винтовка ТОЗ-8 и боеприпасы. Задержанному вменяют сразу нескольких обвинений, включая кражу и незаконное изготовление оружия. По последней статье ему грозит лишение свободы на срок от трех до восьми лет.

