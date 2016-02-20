Житель Павлодарской области разработал новый сорт сыра – "Казахстанский"
Житель Павлодарской области разработал новый сорт сыра – "Казахстанский", передает Kazpravda.kz со ссылкой на khabar.kz.
Фермер из села Константиновка Павлодарской области Эвальдт Руфф придумал, как завоевать иностранные муршруты: он разработал рецептуру особого сорта сыра, который назвал "Казахстанский". Его вкус уже пришелся по душе многим потребителям.
Сыр обладает особыми вкусовыми качествами, технологию производства разработчик держит в секрете. Мощность сельской сыроварни – 20 тонн в сутки. Лучшие твердые сорта получают из цельного молока, а чтобы приготовить, их уходит больше месяца.
Несмотря на это, цель сельского сыровара – вытеснить с отечественного рынка некачественную продукцию, которая все чаще завозится извне. Фермер намерен обеспечить земляков натуральным сыром. Сейчас он получает госсубсидии и готовится к модернизации. Также планирует изготавливать шубат и уже привез в родное село 18 верблюдов.
"Благодаря этим субсидиям мы сегодня, как говорится, выживаем и поэтому расширяемся. Поэтому если раньше мы делали 3 вида твердых сыров, то сейчас мы перешли и на мягкие сыры, которые называются быстрооборотные", – сказал Руфф.