Житель Пекина предложил разогнать смог веерами

Разогнать смог в Пекине можно гигантскими веерами. Так считает гражданин Китая Ду Хунлай, сообщает 24.kz.
Со своей задумкой он обратился во Всемирную организацию интеллектуальной собственности, он намерен ее запатентовать. По его предложению, нужно собрать одновременно 15 миллионов человек и дать им в руки огромные опахала. Размахивая ими, люди могут создать мощный воздушный поток, утверждает инициатор.
Впрочем, сами китайцы считают идею бесполезной.
"Идея мне кажется сомнительной. Для предпринимателей, которые займутся их продажей, это, конечно, хорошая новость. Но насколько возможно это реализовать? Как говорится, пока не попробуешь – не узнаешь", – выразила свое мнение жительница Пекина Ляо Суэлань.