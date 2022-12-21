Житель Сатпаева "заминировал" ТЭЦ

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Около 15.00 в дежурную часть отдела полиции города Сатпаев области Улытау поступило сообщение о готовящемся взрыве ТЭЦ, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Прибыв к указанному объекту энергетики, сотрудники следственно-оперативной группы взрывное устройство не обнаружили и задержали 27-летнего пьяного мужчину, который дал признательные показания.

По данному факту начато досудебное расследование по статье 273 УК РК (заведомо ложное сообщение об акте терроризма).

Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания.

В полиции напоминают, что в Казахстане за заведомо ложное сообщение об акте терроризма предусмотрено наказание в виде штрафа в размере до 5 000 МРП (на сегодня – 14,5 млн тенге) либо исправительных работ, а также ограничения или лишения свободы на срок до 5 лет.

Привлечению к уголовной ответственности за это преступление подлежат также лица, достигшие возраста 14 лет, поэтому об этом надо помнить даже школьникам, отметили полицейские