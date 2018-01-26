Житель села обвинил акима в избиении в Мангистауской области

Происшествия
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Скриншот с видео
В Мангистауской области сельчанин обвинил акима в избиении, а тот его в нападении, сообщает Кtk.kz.

Инцидент произошел в Бейнеуском районе, возбуждено уголовное дело.

Житель села Толеп Бибит Оралов утверждает, что аким аула накинулся на него с кулаками после того, как он пришел к нему на прием с личной просьбой.

В местной больнице подтвердили, что у сельчанина побои и сотрясение мозга – он сейчас в травматологическом отделении.

В свою очередь в районной администрации сообщили, что акиму села Кайролле Изжанову пришлось защищаться от агрессивного жителя. Якобы на прием сельчанин пришел с молотком и подшофе.

Сам глава аула скандал пока не комментирует, продолжает работать.

"Выпивший мужчина напал на акима села Толеп, угрожал его семье. Возбуждено уголовное дело по статье 202 "Умышленная порча чужого имущества". Ну вы подумайте, если человек с молотком к нему пришел на работу, обязательно же он будет защищаться, в любом случае", – прокомментировал произошедшее аким Бейнеуского района Мангистауской области Бейнеубек Абилов.

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