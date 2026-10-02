Шымкентец притворялся подростком в соцсетях для знакомства с девочками 10-12 лет

Закон и Порядок
Дана Аменова
корреспондент

Одну девочку он попросил прислать фото интимного характера

Изображение сгенерировано нейросетью Gemini

Сотрудники МВД задержали в Шымкенте мужчину, подозреваемого в противоправных действиях в отношении несовершеннолетней, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства

По предварительным данным, мужчина через интернет-мессенджеры знакомился с детьми в возрасте от 10 до 12 лет, представляясь 14-летним подростком. Войдя к ним в доверие, он продолжал общение в интернете.

В одном из установленных эпизодов мужчина познакомился с девочкой через онлайн-игру, после чего попросил номер ее телефона и продолжил переписку в WhatsApp. В ходе общения под различными предлогами он просил ребенка отправлять фотографии и видеозаписи интимного характера.

«В результате оперативно-розыскных мероприятий житель города был задержан. Он дал признательные показания. Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания. В настоящее время проводится досудебное расследование. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, а также проверяется возможная причастность мужчины к другим аналогичным фактам», – детализировали в правоохранительных органах.

МВД призывает родителей и законных представителей уделять особое внимание безопасности детей в интернете, контролировать их общение в социальных сетях, онлайн-играх и мессенджерах, а также разъяснять несовершеннолетним правила безопасного поведения в цифровой среде.

#дети #полиция #МВД #Шымкент #подросток #ЗИП

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