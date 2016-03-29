Житель Шымкента угрожал поджечь себя и полицейских

Фото с сайта otyrar.kz
Сотрудники Аль-Фарабийского РОВД Шымкента пресекли попытку самоубийства 40-летнего мужчины, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на Otyrar.kz.
Инцидент произошел 28 марта. На пульт дежурной части Аль-Фарабийского отдела полиции поступило сообщение о том, что в микрорайоне Нижний Отырар гражданин пытается покончить жизнь самоубийством. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, сотрудники ЧС и врачи.
В целях безопасности из близлежащих квартир были эвакуированы жильцы.
Полицейские установили, что в семье мужчины неоднократно устраивались скандалы, в ходе которых он угрожал своим родственникам расправой. После одной из ссор дебошир закрылся в квартире с 5-литровой емкостью с бензином и пытался поджечь себя. Двухчасовые переговоры сотрудников полиции и прокуратуры с мужчиной не дали своих результатов.
Рискуя собственными жизнями, стражи порядка проникли в квартиру и задержали хулигана, который при этом пытался поджечь себя и полицейских.
В качестве вещественного доказательства у гражданина изъяты емкость с бензином, зажигалка и обгоревшая одежда.
По данному факту возбуждено уголовное дело по четырем статьям Уголовного кодекса РК: 105 – "Доведение до самоубийства", 293 – "Хулиганство", 379 – "Неповиновение представителю власти", 380 – "Применение насилия в отношении представителя власти". Подозреваемый водворен в ИВС. Ведется досудебное расследование.