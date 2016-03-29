Житель Шымкента угрожал поджечь себя и полицейских

Происшествия
1001
Ерзат Сергазин
Фото с сайта otyrar.kz
Сотрудники Аль-Фарабийского РОВД Шымкента пресекли попытку самоубийства 40-летнего мужчины, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Otyrar.kz.

Инцидент произошел 28 марта. На пульт дежурной части Аль-Фарабийского отдела полиции поступило сообщение о том, что в микрорайоне Нижний Отырар гражданин пытается покончить жизнь самоубийством. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, сотрудники ЧС и врачи.

В целях безопасности из близлежащих квартир были эвакуированы жильцы.

Полицейские установили, что в семье мужчины неоднократно устраивались скандалы, в ходе которых он угрожал своим родственникам расправой. После одной из ссор дебошир закрылся в квартире с 5-литровой емкостью с бензином и пытался поджечь себя. Двухчасовые переговоры сотрудников полиции и прокуратуры с мужчиной не дали своих результатов.

Рискуя собственными жизнями, стражи порядка проникли в квартиру и задержали хулигана, который при этом пытался поджечь себя и полицейских.

В качестве вещественного доказательства у гражданина изъяты емкость с бензином, зажигалка и обгоревшая одежда.

По данному факту возбуждено уголовное дело по четырем статьям Уголовного кодекса РК: 105 – "Доведение до самоубийства", 293 – "Хулиганство", 379 – "Неповиновение представителю власти", 380 – "Применение насилия в отношении представителя власти". Подозреваемый водворен в ИВС. Ведется досудебное расследование.

Популярное

Все
Время разъяснений о времени
Отечественные предприниматели, занятые в сфере мясной переработки, вынуждены отправлять на свалку тонны овечьих и коровьих шкур
Второй год подряд жители Северо-Казахстанской области наблюдают нашествие косуль
Бронзовую медаль на Кубке мира по парабиатлону завоевал Ербол Хамитов из Петропавловска
На востоке страны перепады погоды вызвали множество дорожных неприятностей
Семейские школьники разработали концепцию национальных игр
Такие нужные школы
Около 500 молодых специалистов получили жилье в рамках программы «С дипломом – в село!»
Мир во всех измерениях
Похолодание ожидается в Казахстане 12 февраля
Трансформация СВМДА продолжается
Предупредить стихию
Распоряжение Главы государства
Распоряжение Главы государства
Нарыв на склоне... Боль для всей страны
Чистый воздух для городов и сел
Фокус – на чувства
Из настоящего – в будущее
Все на борьбу с барымтой
На новой ледовой площадке
Назначен заместитель управделами президента
Искусственный интеллект глазами юристов
Правительство уходит в отставку - указ
В трех мегаполисах страны возобновили требования по ношению масок
Прогноз о разрушительном урагане в РК опровергли синоптики
Глава государства направил королю Великобритании телеграмму
«Шепоты да взвизги, песни да смешки…»
Наурыз как событие нового формата
Сельский Айболит
Депутат считает, что причиной мужской агрессии часто служит «длинный язык» женщин
Стажировка за границей по программе «Болашақ» для молодого врача стала основой профессионального и карьерного роста
Платежный переполох
Канат Шарлапаев остается в правительстве
В Карагандинский зоопарк переехали камерунские козы и южно-американские альпаки
Казахстанских школьников учат распознавать инсульт
Игра, удивившая мир
Наш герой – Алдар Косе
Казахстанские ученые разрабатывают препарат против рака
В Семее горит торговый центр
Бухгалтер больницы украла 90 млн тенге
Зеленский позвонил Токаеву
Инвестиционный щит: прокуроры на страже экономики страны
Казахстанская Коко Шанель
Найдены сумка, путевой журнал и госномер упавшего с людьми автобуса в Майкаине
Токаев пообщался с казахстанцами, работающими в FAO и WFP ООН
«Барыс» прервал четырехматчевую серию поражений, одолев дома «Салават Юлаев»
Айман Мусаходжаева покинула должность ректора Казахского национального университета искусств (источник)
Маулен Ашимбаев выступил с лекцией перед слушателями школы аналитики
Пытавшегося сбежать подозреваемого задержали в Алматы
Президент провел встречу с Синди Маккейн
Будем честны друг с другом
Деревня, в которой хочется жить
На грани остановки
Касым-Жомарт Токаев прибыл на переговоры с Джорджей Мелони
Амир Омарханов продолжает успешное выступление на юниорском Открытом чемпионате Австралии
Работать на земле дано не каждому
Дархан Сатыбалды отчитался перед президентом по развитию Туркестанской области
Полеты Boeing 737 MAX 9 приостановили на неопределенный срок
Две олимпийские лицензии завоевали казахские стрелки
С начала года МВД задержано 58 разыскиваемых преступников

Читайте также

В области Абай пропал восьмилетний мальчик
На Эльбрусе спасли альпинистов из Казахстана
Лавина сошла в Восточном Казахстане
Сход снежных лавин произошел недалеко от обсерватории Асы

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]