Общество
Житель Шымкента жалуется на горы мусора в красивейшем ущелье ЮКО
На страницу shymkent_forum в Instagram обратился возмущенный житель Шымкента. Он прислал фотографии, сделанные в ущелье Каскасу, и обратил внимание на кучи мусора, передает Otyrar.kz.

"На выходных ездили в ущелье Каскасу и были крайне разочарованы увиденным, особенно дети. Как мне сказали местные, если проехать выше, там ситуация еще хуже после праздников. Был свидетелем свободного полета пакетов, это очень неприятно! Опубликуете, думаю, те, кто там сорил, увидят, и им станет стыдно. Нужно уважать себя и других, а природу беречь для будущего поколения", – говорится в посте.

Ущелье Каскасу – одно из самых красивых мест Южного Казахстана, расположено в Толебийском районе, 1900 метров над уровнем моря.




"Сегодня были в Ак Мечети. Та же картина. У нас был поход до водопада, на обратном пути собрали два больших мешка мусора, но... это капля в море! Здесь и десяти мешков не хватит!" – пишет пользователь Галина.

"22 марта в парке Победы праздновали Наурыз, мусор со столов сметали и бросали в клумбы с цветами, которые рядом со столами, и тетеньки вроде бы культурные. Неужели нельзя весь мусор в пакеты и к урнам. Урны стоят на каждом шагу, а уж на природе и говорить нечего", – написала одна из пользователей соцсети.

Ирина, жительница Шымкента: "Бургулюк – помойка тоже. Мусор собирают раз в неделю. Стоит контейнер, а мусор бросают куда хотят. Ветер все разносит. Куда смотрят власти! Нужны штрафы!".

Популярное

Все
Опубликован список обладателей образовательных грантов
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 10 августа
И ТЭЦ готовы даром передать
Почему у трех врачей разный диагноз?
Побережью нужна безопасность. Алаколь со стороны области Абай
Тайна письма Абая
Зона заработка
Отдых на Алаколе. Область Жетысу
Созвучие великих
Контроль над вирусами
На ремонт и уголь деньги есть
Информация в помощь
Не оставляйте детей одних!
Не отклоняясь от графика поставок
Отдых совместили с учебой
Битвы за четвертьфинал
Пусть музыка звучит!
Дорога к храму
Грязная история
Подземные моря Уфы Ахмедсафина
Льготное дизтопливо для уборки урожая перепродавали предприниматели в Казахстане
Когда объявили, что Сталин умер, она станцевала вальс!
На 5 лет посадили супругов за призывы присоединить часть Казахстана к России
Экосистема инноваций
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 6 августа
Продам ботинки детские, неношеные…
Полицейского убили в Актау
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 3 августа
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 4 августа
За баснословную сумму – и никаких улучшений!
Новая жизнь Второго Павлодара
"Редкий случай, когда общественные слушания прошли по-настоящему"
Группа Ninety One и Moldanazar. Почему им отключили звук?
Казахстан устанавливает безвизовый режим с еще одной страной
Кандидаты в сенаторы зарегистрированы
Подкралась старость незаметно
В реальности маслихаты превратились в филиалы акиматов – директор Института евразийской интеграции
Концепция «Справедливый Казахстан» подразумевает честное распределение бюджетных средств и поддержку граждан с низким уровнем доходов
Извилистые пути туристических троп
Кто ж его снесет? Он же памятник!
Видео гибели полицейского при спасении ребенка шокировало Казнет
Восемь земельных участков Храпунова в Восточном Казахстане будут конфискованы
Закроет ли Казахстан границу из-за роста случаев COVID-19, ответила глава Минздрава
Большой поток студентов из-за рубежа ожидается в Казахстане
Закон Республики Казахстан
Токаев дал оценку работе КНБ РК и его спецслужб
Учебный год планируется продлить на две недели в Казахстане
Закон Республики Казахстан
Вопрос о своей отставке после критики Токаева прокомментировал министр экологии
Мужчина с ножом напал на женщину в Алматы
Конституционный суд: риски и ожидания
Крупнейший оптовый рынок Алматы вернут государству
Тренер из Казахстана погиб на Иссык-Куле
О поэтапном повышении зарплат в Казахстане рассказал Премьер-министр
Нашумевшее видео с "женой прокурора" прокомментировали в полиции Шымкента
Динара Садуакасова отказалась участвовать в шахматной олимпиаде
"Квартет" юных разбойников с ножом избивал и грабил прохожих в Алматы
Тела многодетных супругов нашли в запертой квартире в Атырау
Убил знакомого из-за сообщения в WhatsApp житель Нур-Султана
Изнасилование 11-летнего мальчика расследуют в Алматы

Читайте также

Общество
Забастовка железнодорожников в Мангистау: достигнуто мирово…
Общество
Сколько вернут за тепло жителям Костанайской области
Общество
На сколько увеличилась численность населения Казахстана – н…
Общество , Видеогалерея
Организатора финпирамиды MMK Investment арестовали в Нур-Су…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]