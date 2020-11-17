Общество
Житель СКО собирал деньги за "излечение" оккультно-мистическими ритуалами
В Северо-Казахстанской области оштрафован приверженец оккультно-мистической организации, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на официальный сайт МВД РК.

По информации пресс-службы, сотрудники Управления по противодействию экстремизму совместно с участковым инспектором полиции Первого ОП УП Петропавловска выявили факт осуществления незаконной деятельности оккультно-мистической организации.

"46-летний житель Кызылжарского района, в одном из домов областного центра по улице Жамбыла организовывал выезд местных жителей по святым местам за определенную сумму денег. По месту жительства принимал людей, обещая излечение путем очищения тела травами типа адыраспан и святой водой, обращения к духам предков и многими другими приемами, характерными для этого запрещенного на всей территории РК оккультно-мистического течения", - рассказали в полиции.

В отношении североказахстанца составлен административный протокол по ст.489 ч.10 КРКоАП "Участие в деятельности незарегистрированных в установленном порядке общественных, религиозных объединений, деятельность которых запрещена".

"Он подвергнут административному штрафу в размере 25 МРП", – сообщил начальник Управления по противодействию экстремизму ДП СКО Руслан Жарасбаев.

В пресс-службе напомнили, что решением Специализированного межрайонного экономического суда города Алматы от 5 февраля 2009 года деятельность ТОО "Ата жолы" ("Ақ жол") запрещена на всей территории Республики Казахстан.

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