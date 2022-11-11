Житель Талгара Куаныш Мухамеджанов изготавливает из вторсырья необычные арт-скульптуры и открыл в родном городе музей

Житель Талгара Куаныш Мухамеджанов изготавливает из вторсырья необычные арт-скульптуры, открыл в родном городе музей, популярность которого растет с каждым днем.

Любовь к роботам с детства

Совсем недавно список достопримечательностей Талгара пополнился интересным объектом, привлекающим взоры горожан и гостей города. Прямо на въезде в райцентр, вдоль талгарской трассы, открылся тематический музей-парк Kazoku, вход в который украшает скульптура робота «Бамблби», персонажа известного мультсериала.

Мы приехали сюда в один из воскресных дней, когда людей в музее было не протолкнуться. Большинство посетителей – родители с детьми из Алматы, Талгара, окрестных сел. Встретили также туристов из Шымкента. Благо на улице стояла теплая погода, начались осенние каникулы, и каждый день парк трансформеров устраивал экскурсии для учащихся школ.

– Завтра приедут сразу сто детей из Иссыка! – радостно сообщил мне директор заведения Куаныш Мухамеджанов. – Для таких групп у нас действует система скидок. Музей работает всего пару месяцев, но уже идут посетители, а сейчас самый «горячий» сезон – школьные каникулы.

…Детство 41-летнего Куаныша Мухамеджанова пришлось на 90-е годы прошлого века. Как и многие сверстники, мальчик увлекался фантастическими комиксами, мечтал стать астронавтом. Пытался моделировать и программировать трансформеры, паять микросхемы, но понял, что электроника – не его конек. Конструировать сложные машины не удавалось, и парень забросил эту идею. Однако любить роботов и все, что с ними связано, не перестал.

По профессии Куаныш – врач-стоматолог. Окончив медицинский институт, 10 лет трудился по специальности. Но к медицине душа не лежала, мужчина принял решение завершить врачебную карьеру и попробовать себя в малом бизнесе. Шесть лет назад вместе с женой и младшим братом он открыл на окраине Талгара кафе-пиццерию и, чтобы привлечь посетителей, поставил у входа… фигуру робота.

– Такую рекламу я видел однаж­ды в Таиланде, где отдыхал с семьей, – вспоминает мой собеседник. – Там, чтобы завлечь гостей, рестораторы устанавливают у дверей своих заведений арт-объекты, сделанные из мусора, дерева, металлолома. Думал, куплю и привезу из-за рубежа такую инсталляцию, но по деньгам выходило очень дорого. А чтобы изготовить ее здесь, в Казахстане, нужно нанимать сварщиков, скульпторов, дизайнеров. Опять же затратно и трудоемко. Да и никто практичес­ки не занимался этим у нас на тот момент. В итоге я решил сделать робота своими руками. И у меня получилось!

Первым творением Куаныша стал тот трансформер «Бамблби», что стоит у входа в музей. Чтобы сконструировать это «чудо техники», мастер использовал… старые автозапчасти, кухонную раковину, чайник, кастрюлю.

Необычная скульптура сразу вызвала большой интерес у талгарцев: в кафе потянулся поток посетителей, люди заходили не только поесть-попить, но и сделать эффектное селфи на фоне «Бамблби». Спустя время хозяин ресторана смастерил громадного «Оптимуса Прайма» – бессменного лидера автоботов практически всех мультсериалов и видеоигр. А затем увлечение захватило мужчину с головой. И тогда он решил отойти от ресторанного бизнеса и полностью посвятить себя новому детищу.

Так за несколько лет в здании теперь уже бывшей пиццерии появилась большая коллекция скульптур роботов, изготовленных исключительно из вторсырья. Со временем инсталляции заняли целиком два этажа и подвальное помещение, а сегодня Куаныш размещает экспонаты во дворе и планирует дальнейшее расширение музея.

«Звездный десант»

Вместе с другими посетителями мы совершили увлекательную экскурсию по выставочным залам парка роботов. Чего, или правильнее, кого только здесь нет?! Различные трансформеры, тоботы, терминаторы, роботы-женщины, косплей-костюмы. Представлены также драконы, динозавры, всего около 40 скульптур. Высота самой маленькой – 2 м, самой большой – 4,5 м. Каждый экспонат имеет соответствующую аннотацию.

Когда находишься в музее, приходит ощущение погружения в футуристический мир, населенный героями фантастических фильмов. Такое чувство, будто перенесся в другую реальность, где правит не человек, а механизмы и искусственный ра­зум. Того гляди, стоящие здесь скульптуры оживут и начнется какой-нибудь «экшн» типа «Восстание машин» или «Звездный десант»!

– Музей роботов – единственное подобное арт-пространство не только в Алматинской области, но и во всем Казахстане, – возвращает нас из космических грез Куаныш. – Некоторые ошибочно думают, что это воплощение моей детской мечты, называют меня робототехником. Это не так. В детстве я даже не мечтал, что когда-нибудь буду собирать скульптуры роботов. Но теперь это мое любимое дело, и оно больше связано с искусством, а не робототехникой.

Автор уникальных произведений просит называть его скульптором ресайкл-арта (с английского recycling – переработка отходов, art – искусство). Еще в школьные годы Куаныш любил собирать ненужную бытовую технику, магнитофоны. И сегодня в его мастерской хранится большой запас отслужившего свое металлолома, пластика, резины. Это стиральные машины, пылесосы, телевизоры, стройматериалы. Есть и компьютерные блоки, микроволновки. Из этой груды отходов, говорит мас­тер, можно создать как минимум 5 новых скульптур роботов. Любой вещи можно вдохнуть вторую жизнь, было бы желание.

На изготовление одной конструкции уходит много времени: от месяца до года. Самое сложное – поиск составных частей, комплектующих. К примеру, на сборку одного робота пришлось как-то потратить аж 18 старых пылесосов. Каждая скульп­тура требует тщательного подбора материала по цвету и форме.

Все роботы разные, не похожи друг на друга. В кажд­ое произведение мастер-самоучка вкладывает частицу своей души, импровизирует. Всегда наготове у него сварочный аппарат, шуруповерты, «болгарка».

Как признался Куаныш, рисует он плохо, по­этому не делает чертежей, а проектирует фигуры мысленно. Главное – соблюдать пропорции, размеры. Чем больше выбор деталей, тем красивее выходит скульптура.

Гордость креативного мужчины – звездолет, построенный нынешним летом. По его словам, это единственный в Казахстане космический корабль, изготовленный из вторсырья. Весит техника почти 4 тонны, может вместить десять пассажиров.

По словам дизайнера, эту махину он сделал по модели 3D-шаттла из фильма «Звездные врата». Конструкция разборная: можно перевозить, использовать как инсталляцию либо устроить внутри интерактивную комнату. Здесь вмонтированы даже карбоновые детали от настоящих самолетов – подарок одной из казахстанских авиакомпаний.

Основные поставщики вторсырья – местные жители. В то же время многие компоненты умельцу приходится покупать. В частности, только на покраску звездолета ушло 150 тыс. тенге. Энтузиаст надеется в будущем найти спонсоров либо получить поддержку местных властей.

Как выяснилось, родные до сих пор всерьез не воспринимают увлечение мужчины, считая детской шалостью. Но сейчас они рады тому, что Куаныш благодаря своим неординарным способностям стал известной в Талгаре личностью.

К слову, многие посетители просили директора музея сфотографироваться с ними на память, выражали ему слова благодарности за великолепную работу. А с каким восторгом и восхищением глядели на любимых персонажей малыши, сразу оседлавшие стоящего во дворе большого крылатого дракона! Это надо было видеть!

Алматинка Анна Исагулова вместе с четырьмя сыновьями впервые приехала в музей. Пацаны счастливы, бегают, прыгают, будто попали в какой-то парк аттракционов.

– В соцсетях увидели рекламу музея, недолго думая приехали сюда, – говорит Анна. – Классно, что недалеко от Алматы откры­лось такое заведение! Дети сделали селфи возле каждого робота. Они же видели их только в фильмах и мультиках. А здесь ная­ву, да еще такие большие!

Планов – громадье

Действительно, Куаныш старается делать точные копии трансформеров, но размеры их порой увеличивает в разы. Немаловажно, что увлечение мастера дает большой эффект в плане улучшения экологической ситуации в регионе. Шутка ли, десятки, а то и сотни единиц непригодной бытовой техники нашли столь необычное применение. А так бы разлагались и отравляли воздух где-нибудь на стихийных мусорных свалках.

Мужчина уверен, что ресайкл-скульптурами можно украшать дворовые площадки, территории детских садов, торгово-развлекательных центров. Но, к сожалению, чиновники и бизнесмены его работами не интересуются.

В будущем Куаныш хочет открыть арт-студию, обучать детей и взрослых основам ресайкл-арта, созданию инсталляций роботов. Спрос есть, люди хотят этим заниматься. К примеру, за рубежом это направление искусства очень популярно. Там из вторсырья делают и люстры, и мебель, много других полезных вещей.

– Всегда будет цениться то, что сделано руками человека, – убеж­ден скульптор. – Поэтому детей надо развивать творчески. Меня очень радует, что экспонаты моего музея приводят малышей в восторг. Они ведь представляют перед собой настоящих роботов, а не искусно созданные инсталляции. Дети вдохновляются увиденным здесь, приходят домой и хотят что-то собрать, к примеру, из конструктора «Лего». Когда ребенок видит, как переработали старую технику, у него внутри что-то меняется.

На днях Куаныш завершил очередную разработку, собрал робота «ВАЛЛ-И» – уборщика мусора из популярного мульт­фильма. Теперь это еще один экспонат музея, встреченный посетителями на «ура».

Мастер-энтузиаст планирует расширить парк роботов, а для этого ему нужны большое помещение с земельным участком, финансирование. И тогда музей сможет привлечь еще больше туристов в Талгар, причем не только отечественных, но и зарубежных.

Благодаря рекламе в соцсетях Куаныша уже приглашают на работу за границу крупные иностранные компании, представители тематических парков, торговых домов. Но талгарский Кулибин пока отказывается от выгодных предложений и как истинный патриот хочет развивать ресайкл-арт в Казахстане.

Ведь это искусство дает возможность превратить бытовые отходы в нечто прекрасное. И есть надежда, что наши предприниматели и власть имущие по достоинству оценят новое веяние.