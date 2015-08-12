Житель Темиртау получил 13 лет за пропаганду терроризма

Фото: vetkaivi.ru
Житель Темиртау вербовал добровольцев для участия в боевых действиях в Сирии. За пропаганду терроризма мужчина отправлен за решетку. Он признан виновным по 6 статьям Уголовного кодекса, сообщает Kazpravda.kz
со ссылкой на телеканал 24.kz
.
Осужденный разжигал религиозную вражду, вовлекал в преступную деятельность несовершеннолетних, публично призывал к свершению акта терроризма и распространял запрещенную литературу.
"Кебегулову Жанбеку назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы с конфискацией имущества, с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", – рассказала руководитель отдела информобеспечения Карагандинского облсуда Гульбаршин Житикова.