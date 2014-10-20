Житель томского села отбился от напавшего медведя компьютером

В мире
Нападение произошло на свалке на окраине села, где мужчина искал лом цветного металла, сообщает kazpravda.kz со ссылкой на Сибинфо.

Селянин как раз нашел компьютер, когда появилось агрессивное животное. "Медведь сначала бросился на мужчину, но тот закричал на животное и кинул в него компьютером, после чего они разбежались в разные стороны. Житель села почти не пострадал, только повредил руку, когда бросал в медведя системный блок", – говорится в сообщении.

Охотники выезжали на место происшествия и устраивали засаду, но медведь на свалку не вернулся. По словам местных охотников, сейчас активность животных идет на спад, так как они готовятся к зимней спячке. Между тем из-за слабой кормовой базы медведи нападают на сородичей, в районе зафиксировано уже 4 случая каннибализма среди этих животных.

Популярное

Все
Пилотов дронов готовят в Караганде
Город, соединявший континенты
Вручены государственные награды от имени Президента
Капитан «Манчестер Юнайтед» повторил достижение Роналду
Казахстан и Израиль наращивают взаимодействие
Более 100 тысяч выпускников школ внесли вклад в озеленение страны
Бизнесвумен и застройщица Мольдир Суюншали попала под следствие АФМ
В прокат вышел фильм «Мүшел жас»
Депутаты рассмотрят закон о госслужбе
Когда чужие дети становятся своими: история о милосердии в эпоху перемен
Мыслитель планетарного масштаба
Песнь домбры зазвучала в степи
Сплоченность и взаимопонимание служат прогрессу страны
Глава государства поздравил соотечественников с Праздником единства народа Казахстана
В Пекине проект Димаша Кудайбергена «Voice Beyond Horizon» собрал 2 млрд просмотров
Глава Сената встретился с директором БДИПЧ ОБСЕ
ИИ, один сплошной ИИ?
Учиться делать правильный выбор
«Один пояс — один путь»: Казахстан и Китай усиливают фитосанитарную безопасность на границе
Дожди и шквалы накроют ряд регионов Казахстана
22 медали – в копилке страны
Забег, где важен каждый километр
В Нацгвардии внедряют камеры ИИ
Как казахстанцы отдохнут на майские праздники
Дожди со снегом надвигаются на Казахстан
В Нацгвардии – литературный челлендж
В Усть-Каменогорске житель получил вознаграждение за сдачу более 1 кг наркотиков
МВД напомнило водителям о проверке документов
Легких прогулок не ожидается
Весенняя непогода накроет Казахстан
Сельчанин построил бизнес на переработке отходов в Туркестанской области
Иллюзия вечной молодости: спортивный врач о мифах и реальности биохакинга
В Астане изменили схему движения автобусов
Для учебы и спорта
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан
Будущих летчиков начнут готовить со школы в Актобе
Скандальный автокортеж на улицах Шымкента: 12 машин водворены на штрафстоянку
Спасибо за мужество и стойкость
В Караганде открылся креативный экохаб
Запускается новый железнодорожный маршрут «Астана – Талдыкорган»
Звездный дуэт Чингиза Капина и Татьяны Турлай впервые выступил на столичной сцене
Не нарушайте – вас снимают!

Читайте также

В Омане зафиксировали массовую гибель креветок
Cамые большие аэропорты в мире: топ-5
В Сеуле провели соревнования по сну
ОАЭ объявили о выходе еще из одной организации

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]