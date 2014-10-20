Житель томского села отбился от напавшего медведя компьютером

Нападение произошло на свалке на окраине села, где мужчина искал лом цветного металла, сообщает kazpravda.kz со ссылкой на Сибинфо.
Селянин как раз нашел компьютер, когда появилось агрессивное животное. "Медведь сначала бросился на мужчину, но тот закричал на животное и кинул в него компьютером, после чего они разбежались в разные стороны. Житель села почти не пострадал, только повредил руку, когда бросал в медведя системный блок", – говорится в сообщении.
Охотники выезжали на место происшествия и устраивали засаду, но медведь на свалку не вернулся. По словам местных охотников, сейчас активность животных идет на спад, так как они готовятся к зимней спячке. Между тем из-за слабой кормовой базы медведи нападают на сородичей, в районе зафиксировано уже 4 случая каннибализма среди этих животных.
