Житель Туркестана жестоко расправился со своей подругой

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В Туркестане раскрыто жестокое убийство 40-летней женщины, тело которой было обнаружено в собственной квартире с многочисленными колото-резаными ранениями, сообщает Otyrar.kz
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В ходе следствия подозрения пали на ее знакомого, Нуржана 1977 года рождения, жителя Туркестана. Подозреваемый был задержан и сразу дал признательные показания.
Выяснилось, что в тот день женщина пригласила его к себе домой, и они вместе распивали спиртное. В ходе посиделок хозяйка стала предъявлять приятелю претензии за его связи на стороне, а также сказала, что и сама заведет себе нового друга.
От таких слов мужчина пришел в бешенство. Он принялся избивать приятельницу пустой бутылкой из-под водки. Разбив бутылку о голову несчастной, бутылочным осколком он нанес несколько колото-резаных ранений в шею и спину женщине. От полученных травм она скончалась на месте.
"Специализированный следственный суд Туркестана выдал санкцию на арест и содержание под стражей Нуржана М. Ему предъявлены обвинения в совершении преступления, предусмотренного статьей 99 часть 1 УК РК (умышленное убийство). Мера пресечения определена сроком на 2 месяца", — сообщили сегодня, 3 октября, в следственном суде Туркестана.