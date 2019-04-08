Происшествия
Житель Туркестанской области из ревности утопил свою подругу
22-летний житель Сайрамского района Туркестанской области из ревности утопил свою подругу, сообщает Otyrar.kz.

Как выяснилось, молодой человек около года ухаживал за 20-летней знакомой. Из-за материальных трудностей он не имел возможности жениться, но предлагал своей избраннице переехать на север на заработки.

Девушка медлила с ответом. Во время очередного свидания на окраине села молодой человек вновь не получил от девушки согласия на переезд и заподозрил, что у нее есть другой.

В приступе ревности он схватил подругу за горло и принялся душить. В ходе борьбы они вместе упали в протекающий рядом канал. Здесь молодой человек поставил точку в своем романе – утопил возлюбленную.

Тело девушки было обнаружено в канале в тот же день. Вначале возникло предположение, что она упала в воду и утонула.

Но обнаруженные у нее на шее следы удушения привели к уголовному расследованию, а затем и задержанию подозреваемого. Парень во всем признался.

Специализированный межрайонный уголовный суд Туркестанской области признал подсудимого виновным в умышленном убийстве и приговорил его к 10 годам лишения свободы в колонии максимальной безопасности.

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