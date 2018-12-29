Житель Туркестанской области осужден за убийство беременной жены и матери

Происшествия
В Туркестанской области по результатам судебно-психиатрической экспертизы 28-летний мужчина, совершивший убийство своей жены и матери, признан страдающим психическим заболеванием, сообщает Otyrar.kz.
По решению специализированного межрайонного уголовного суда Туркестанской области, ему назначено принудительное лечение в соответствующем медицинском учреждении.
Напомним, трагедия произошла 23 февраля в поселке Шубарсу Ордабасинского района.
Молодой человек вначале зарезал свою беременную 23-летнюю жену, потом 52-летнюю мать, пытавшуюся его остановить. Также он бросился с ножом и на отца. Однако на помощь отцу пришли соседи.
Парень был связан, а затем передан в полицию. Женщины от полученных ранений скончались еще до приезда скорой помощи.
В семье остался годовалый ребенок.
По решению специализированного межрайонного уголовного суда Туркестанской области, ему назначено принудительное лечение в соответствующем медицинском учреждении.
Напомним, трагедия произошла 23 февраля в поселке Шубарсу Ордабасинского района.
Молодой человек вначале зарезал свою беременную 23-летнюю жену, потом 52-летнюю мать, пытавшуюся его остановить. Также он бросился с ножом и на отца. Однако на помощь отцу пришли соседи.
Парень был связан, а затем передан в полицию. Женщины от полученных ранений скончались еще до приезда скорой помощи.
В семье остался годовалый ребенок.