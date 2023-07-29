Житель Уральска выращивал коноплю у себя в квартире

Происшествия
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Сагимбаева Баян
Выпускающий редактор

40-летний житель Уральска организовал в собственной квартире нарколабораторию, передает Кazpravda.kz со ссылкой на МВД РК. 

Фото: pokraskadoma.ru

Cотрудниками управления по противодействию наркопреступности ДП ЗКО задержан 40-летний мужчина. 

При проведении обыска по месту жительства обнаружено потайное помещение, оборудованное под фитонарколабораторию, стены которой были обшиты фольгапластиковым материалом. 

Освещение было оборудовано светодиодными и тепловыми лампами для выращивания растений, установлены вытяжные системы и увлажнитель воздуха с градусными приборами. 

Изъято 127 кустов конопли и различные удобрения для ее выращивания. 

Согласно заключения эксперта изъятое является наркотическим средством рода "конопли", весом 2,1 кг.

По данному факту начато досудебное расследование по ч. 2 ст. 300 УК РК "Незаконное культивирование запрещенных растений содержащих наркотические".

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