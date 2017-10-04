Житель Узбекистана поживился золотом на 1,5 миллиона тенге в ЮКО Общество 1046

фото с сайта Orix-Gold.com.ua

Золотом на 1,5 миллиона тенге поживился 17-летний житель Узбекистана в Южно-Казахстанской области. Юный гастролер из соседней республики был задержан сотрудниками полиции Казыгуртского РОВД. Парень подозревается в серии специфических краж, сообщает otyrar.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента внутренних дел ЮКО.



В полицию обратилась жительница Казыгуртского района. Женщина написала заявление по факту кражи: неизвестные проникли в ее дом и вынесли оттуда деньги и золотые украшения. В ходе оперативно-розыскных мероприятий, подозреваемый, 2000 года рождения, был задержан. Тогда полицейские и выяснили, что молодой человек не является гражданином нашей страны.



Стражи порядка установили, что подозреваемый причастен и к другим аналогичным преступлениям. Общий ущерб, нанесенный потерпевшим, составил свыше 1,5 миллиона тенге.



Данный факт зарегистрировали в ЕРДР Казыгуртского РОВД и возбудили уголовное дело по статье 188 "Кража". Проводится досудебное расследование.



