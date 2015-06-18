Житель ВКО держал на цепи психически нездорового сына

Происшествия
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Эльмира Киргеева
Житель села Черемшанка в Восточно-Казахстанской области, державший на цепи своего сына, приговорен к штрафу в 80 МРП, передает Kazpravda.kz со ссылкой на YK-news.kz

О самом инциденте было известно ранее. Полиция даже возбуждала уголовное дело, но закрыла за отсутствием состава преступления. После того, как о произошедшем стало известно СМИ, следствие было возобновлено и дело взяла под контроль прокуратура Глубоковского района, доведя его до суда.

В зале судебного заседания мужчина полностью признал свою вину и рассказал, что посадил своего сына на цепь, чтобы тот не убежал во время зимних холодов и не простыл, так как раньше мальчик постоянно сбегал из дома. В свою очередь, ребенок объяснил причину побегов тем, что его невзлюбила сожительница отца. При этом ребенок  простил родственника, и просил строго его не наказывать.

"В итоге Глубоковский районный суд приговорил Данила Ромашова к штрафу в размере 80 МРП (158 560 тенге) за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, соединенное с жестоким обращением с ним", – указывается в сообщении.

Также решением специализированного межрайонного суда № 1 ВКО Данила Ромашова лишили родительских прав. Его сына отправили в коррекционную неполную среднюю школу-интернат для детей-сирот с задержкой психического развития в Серебрянске.

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