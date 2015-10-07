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23-летний житель Семея потратил на выпивку и развлечения деньги, взятые у родственника. А чтобы скрыть это, горожанин инсценировал налет на свою квартиру, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на YK-news.kz
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Деньги мужчине дал его тесть на хозяйственные нужды. Но семейчанин потратил их на встречу с друзьями. Парень боялся сознаться в крупной трате, поэтому решил инсценировать ограбление: устроил беспорядок в квартире, обратился к полицейским, заявив, что неизвестные ворвались в его жилище и отобрали кошелек со 147 тысячами тенге.
Однако в ходе расследования молодой человек все же признался в обмане.
По приговору суда парень получил два года ограничения свободы за ложный донос.