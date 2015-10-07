Житель ВКО инсценировал ограбление для сокрытия траты денег

Закон и Порядок
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фото с сайта time.kz
23-летний житель Семея потратил на выпивку и развлечения деньги, взятые у родственника. А чтобы скрыть это, горожанин инсценировал налет на свою квартиру, передает Kazpravda.kz со ссылкой на YK-news.kz.

Деньги мужчине дал его тесть на хозяйственные нужды. Но семейчанин потратил их на встречу с друзьями. Парень боялся сознаться в крупной трате, поэтому решил инсценировать ограбление: устроил беспорядок в квартире, обратился к полицейским, заявив, что неизвестные ворвались в его жилище и отобрали кошелек со 147 тысячами тенге.

Однако в ходе расследования молодой человек все же признался в обмане.

По приговору суда парень получил два года ограничения свободы за ложный донос.

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