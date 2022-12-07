Жителей Актау оставили без горячей воды, чтобы не лишить город отопления

Общество
Ирина Гончарова, Мангистауская область

Перспектива стать вторым Экибастузом напугала жителей Актау.

С вечера минувшего воскресенья в областном цент­ре отключили горячую воду. А в понедельник в мессенджеры мангистаусцам стали приходить рассылки, в которых предлагалось не пользоваться горячей водой, чтобы… не повторить судьбу жителей Экибастуза, оставшихся без отопления.

Небывалые для Мангистауской области холода (до 12 градусов ниже нуля) на протяжении прошлой недели уже отразились на рейтинге коммунальных служб. Жалобы на отсутствие или нехватку отопления поступают сотнями. С прилавков магазинов бытовой электротехники сметают обогреватели. Небывалым спросом для бесснежного Мангистау пользуются шерстяные вещи.

Выяснилось, что горячую воду коммунальщики действительно отключили, для того чтобы избежать перебоев с отоплением.

– Из шести установок на энергокомбинате в полной мере работают лишь пять. Одна из них находится в ремонте. В условиях наступившего похолодания для отопления потребовался большой разбор теплоносителя, – пояс­нил директор департамента по эксплуатации и ремонту ТОО «МАЭК Казатомпром» Аян Уйкекбаев. – Поэтому мы и сделали ограничения по горячей воде. Это не первая подобная ситуация в период отопительных сезонов, ведь оборудование стареет, а город растет. Мы занимаемся ремонтом установок, стараемся завершить его в срок и даже раньше, но иногда в целях обеспечения режима отопления приходится отключать горячую воду.

Специалисты просят немного времени для завершения ремонт­ных работ. Обещают дать горячую воду ближе к вечеру вторника.

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