Жителей Астаны накормили солдатской кашей

Общество
Азамат Сыздыкбаев
Фото пресс-службы МО РК
На территории Национального военно-патриотического центра Вооруженных сил РК военнослужащие угощали всех желающих солдатской кашей, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны.

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Кроме того, здесь проводился ряд развлекательных мероприятий для жителей города. В частности, для семейных пар проводились веселые старты "Папа, мама, я – военная семья!",  "Веселая эстафета" с уклоном на военную тематику.

Для самых маленьких гостей мероприятия прошел конкурс рисунков на асфальте. А для участников, пожелавших проверить свою силу, ловкость и смекалку, выпала возможность поучаствовать в личных соревнованиях, а также блиц-соревнования по знанию истории Вооруженных сил.

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"Военнослужащие казахстанской армии организовали для жителей и гостей Астаны, военнослужащих и членов их семей, для воспитанников детского дома и детской деревни акцию "Солдатская каша". Здесь у нас развернут палаточный городок и полевые кухни, мы угощаем всех гостей солдатской кашей. Каждый может сфотографироваться на фоне вооружения с военнослужащими, на фоне музейных экспонатов", – рассказала старший офицер Национального военно-патриотического центра ВС РК капитан Шынар Аягозова.

Мероприятия по случаю празднования Дня защитника Отечества проводились не только на территории военно-патриотического центра. Военнослужащие прошли строевым маршем по центральным улицам Астаны, и порадовали горожан военными песнями.

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"Нам сегодня выпала огромная честь – 300 человек по двум направлениям прошли пешим маршем в День защитника Отечества и в канун 71-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Мы совершили марш, чтобы народ знал и видел своих защитников, понимал мощь своей армии", – сказал командир 1-й коробки старший лейтенант Асан Бекенов.

А началось все с массового забега военнослужащих. Масштабное спортивное мероприятие стартовало на площади защитников Отечества, а финишировали участники забега возле памятника Бауыржана Момышулы. В общей сложности в забеге приняло участие более 600 военнослужащих.

"Символично, что праздники День защитника Отечества и День Победы идут вместе. Это говорит о преемственности поколений. Цель забега – почтить память, дань памяти и уважения нашим воинам, ветеранам Великой Отечественной войны. Мы совершили забег на 3 км, добежали до памятника Бауыржану Момышулы и возложили цветы", – прокомментировал  заместитель  начальника Генерального штаба ВС РК генерал-майор Амир Халиков.

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