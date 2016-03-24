Жителей Астаны просят быть осторожными из-за гололеда

В связи с гололедицей Местная полицейская служба ДВД Астаны просит водителей быть предельно внимательными на дорогах и строго соблюдать Правила дорожного движения, передает Kazpravda.kz
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"Соблюдайте безопасную дистанцию, выбирайте скоростной режим с учетом неблагоприятных погодных условий, строго выполняйте предписания дорожных знаков, правила стоянки и остановки транспортных средств.
Соблюдать осторожность следует и пешеходам. Местная полицейская служба просит пешеходов переходить дорогу только в установленных для этого местах", – сообщила инспектор МПС ДВД Ляззат Бисембаева.
По информации Казгидромета, сегодня в Астане пасмурно, осадки, температура днем +5...+7, ветер юго-восточный, 9–14 м/с, с порывами до 15 м/с.