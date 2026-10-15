Жителей Атырау беспокоит качество воздуха

В частности, по данным экологов, по отдельным технологичес­ким печам установок ЭЛОУ-АТ-2 и ЭЛОУ-АВТ-3 не были проведены расчеты и установлены нормативы допустимых выбросов. Аналогичные претензии прозвучали и в отношении резервуаров установки замедленного коксования.

Кроме того, инструментальный контроль выявил превышения установленных нормативов по оксиду углерода, оксиду и диоксиду азота на отдельных источниках предприятия. У проверяющих возникли вопросы и к работе автоматизированной системы мониторинга, а также к выполнению мероприятий по снижению выбросов в периоды неблагоприятных метеорологических условий.

Отдельным пунктом стали факельные сбросы. По данным Минэкологии, из-за сбоев в работе технологических установок на факел было направлено более 100 тонн газа.

Горожане связывают ухудшение самочувствия в последнее время с качеством воздуха, но подтвердить или опроверг­нуть эту версию оказалось нечем. Системного исследования влия­ния загрязнения на здоровье жителей в регио­не до сих пор не проводилось.

Как отметил руководитель областного департамента экологии Аскар Жусупов, одним из возможных источников загрязнения рассматривается как раз Атырауский НПЗ. На заводе, в свою очередь, отрицают связь с зафиксированными в городе превышениями показателей.

Между тем после массовых жалоб горожан на ухудшение состояния здоровья из-за удушливого запаха местные власти поручили профильным службам провести всестороннюю проверку и установить причины. Дополнительные замеры выполнили специалисты департамента санитарно-эпидемиологического­ контро­ля. Они также обследовали потенциальные источники выбросов. Какие именно вещества и в какой концентрации были зафиксированы, пока не сообщается. Источник загрязнения также еще не установлен. Дополнительную­ информацию власти обещают предоставить после завершения проверки.

По словам заместителя руководителя департамента санитарно-эпидемиологичес­кого контроля Атырауской области Айгуль Искаковой, с начала года специалис­ты провели более семи тысяч исследований атмосферного воздуха. Только за первое полугодие зафиксировано 59 случаев превышения гигиенических нормативов: чаще всего в пробах выявляют углеводороды, сероводород и диоксид азота.

– Любое химическое вещество, выбрасываемое в атмосфе­ру, воздействует преж­де всего на дыхательные пути. Это может привести к бронхиальной астме, острому и хроническому бронхиту. При этом потенциальных источников загрязнения вокруг Атырау немало, со всех сторон расположены производственные объекты. Есть коммунальные учреждения, канализационные насосные станции, транспорт – все они выбрасывают загрязняющие вещества, которые мы выявляем во время исследований, – рассказала Айгуль Искакова.

Еще одна проблема, которую специалисты все чаще замечают в последние годы, – мелкодис­персная пыль.

– Раньше мы тоже выявляли мелкую пыль и определяли ее соответствие гигиеническим нормативам. Но в последнее время ее стало гораздо больше. Это связано с изменением экологической ситуации, отступлением моря, засолением территорий. Поднимается соленая пыль, – отметила Айгуль Искакова.

О бедственной ситуации с экологией нефтяного региона говорилось не единожды. А воз и ныне там. Кстати, в 2024 году меж­дународные экс­перты Всемирной организации здравоохра­нения заявили о готовности помочь с исследованием состояния воздуха, почвы и воды в регио­не. Позже между областным акиматом, Министерством здравоохранения и ВОЗ было заключено трехстороннее соглашение и подписан меморандум, а также дорожная карта на 2026–2029 годы. Летом 2025-го также обсуждался поэтапный мониторинг состояния здоровья населения. Однако на сегодня нет конкретной информации, на каком этапе находится реализация данного меморандума.

Не первый год поднимается вопрос о признании Атырауской области зоной экологического бедствия и выплате компенсаций жителям. В 2023-м соответствую­щая петиция не прошла модерацию. После этого создавались комиссии, проходили встречи и обсуждения, но официального статуса регион так и не получил.