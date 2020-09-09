Жителей Нур-Султана будут обучать основам счастливого брака
В Нур-Султане при поддержке акимата запускается проект по укреплению института семьи "Отбасы – бақыт мекені". В течение трех лет молодых людей будут обучать правильному построению семьи, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу городской администрации.
"До конца 2023 года мы планируем охватить тысячи человек, в их числе и молодые семьи, и студенты колледжей и вузов. Также планируется участие молодых родителей и детей. Мы приглашаем квалифицированных специалистов в сфере молодежной, гендерной, семейной политики. Кроме того, представители образцовых семей будут рассказывать о своих ценностях. Также будут задействованы представители по правам детей, узкие специалисты по планированию и воспитанию ребенка", – сообщил куратор проекта, представитель управления по вопросам молодежной политики Нуржан Парманов.
Проект предусматривает обширную программу. Комплекс мероприятий включает 7 таких направлений, как семинары, онлайн-тренинги для молодых семей, конкурс "Лучшая молодая семья", конкурс видеороликов, факультативные занятия, семинары и тренинги для молодых мам, семейные марафоны.
"На этой неделе у нас уже стартует конкурс на лучшую молодую семью, и параллельно будет проводиться конкурс на лучший видеоролик по пропаганде семейных ценностей. Также начинаются спортивные марафоны. В сентябре запускаются специальные семинары-тренинги для молодых семей. Для мам мы будем проводить разножанровые онлайн-курсы. Например, своим мастерством с ними будут делиться популярные повара. Проект реализуется при поддержке акимата Нур-Султана", – отметил Нуржан Парманов.
Участие в проекте бесплатное. Более того, для победителей конкурсов, а также для самых активных предусмотрены призы в виде сертификатов. Призовой фонд на три года составляет 4 млн тенге.
Всю информацию об участии в проекте можно узнать по номеру 8 702 837 32 49, а также на странице @NS_jastary.
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