Жителей Нур-Султана призвали носить маски в общественных местах

Начиная с третьей декады июня, в столице наблюдается рост регистрации случаев коронавирусной инфекции. Главный государственный санврач города Сархат Бейсенова рассказала о причинах усугубления эпидобстановки, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу акимата Нур-Султана.

Основными причинами роста заболевания коронавирусом она назвала активизацию ранее циркулировавшего штамма «Омикрон» среди населения и создание оптимальных условий для распространения вируса: увеличение туристического потока в связи с наступлением летних каникул на фоне снижения иммунной прислойки населения.

«Если в период резкого спада заболевания (март – первые 20 дней июня) регистрировались единичные случаи, то в настоящее время число заболевших достигает до 55 и суточный показатель заболевания увеличился в 5-7 раз (максимальная суточная регистрация была зафиксирована 30 июня). Соответственно, в июне уровень заболеваемости превысил показатель прошлого месяца в 3,3 раза», - сообщила санврач столицы.

Из 269 заболевших в столице в июне у 169 лиц или 69 % выявлено отсутствие иммунитета к COVID-19, они не прививались. Из 88 привитых лиц у 85 или 96 % прошло более 6 месяцев с момента получения 2 дозы и только 4,4 % заболевших, то есть, 12 человек имели ревакцинацию.

В департаменте санитарно-эпидемиологического контроля города Нур-Султан призвали горожан соблюдать противоэпидемические мероприятия, такие как обработка рук, соблюдение социальной дистанции, ношение масок в местах скопления людей и прохождение полного курса вакцинации, ревакцинации и получение бустерной дозы.

«Статистика по заболеваемости показала, что большая доля приходится именно на тех горожан, которые не привились. Лишь общим трудом и с ответственной гражданской позицией мы сможем создать коллективный иммунитет, тем самым предотвратить дальнейшее распространение инфекции среди насления», - подчеркнула Сархат Бейсенова.