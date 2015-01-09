Жителей Павлодарской области подозревают в убийстве и лжетерроризме

Происшествия
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Убийство 55-летнего мужчины произошло в Экибастузе. Его труп с признаками насильственной смерти был обнаружен в квартире дома по улице Энергетиков, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на pavlodarnews.kz

Согласно информации пресс-службы ДВД Павлодарской области, по горячим следам задержан 26-летний безработный житель города.

"Задержанный признался, что, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в результате возникшей между мужчинами ссоры нанес потерпевшему ножевое ранение. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания", – сообщили в ДВД.
 
Алкогольное опьянение также стало причиной "минирования" бани в Павлодаре. Сообщение от неизвестного мужчины о возможном теракте поступило на пульт оператора минувшей ночью.

В срочном порядке на место была направлена следственно-оперативная группа, а также сотрудники спецподразделения. После тщательного обследования здания взрывное устройство обнаружено не было. При этом полицейским удалось задержать лжетеррориста, им оказался 28-летний безработный, ранее несудимый павлодарец, который объяснил свой поступок нетрезвым состоянием.

"Мужчина арестован. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 273 УК РК ("Заведомо ложное сообщение об акте терроризма"). Следствие продолжается", – прокомментировали в ДВД.

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