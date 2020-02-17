Жителей прибрежных населенных пунктов эвакуировали из-за угрозы паводков в Аральском районе

В Аральском районе Кызылординской области из зоны риска эвакуированы жители прибрежных населённых пунктов. В безопасное место вывозят домашний скот, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на 24.kz
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Сейчас в местное гидросооружение поступает свыше 200 кубометров воды в секунду. Объём – вдвое меньше прошлогоднего. Тем не менее, вероятность паводков высока. Причиной разлива, говорят специалисты, может стать лёд в районе устья реки. Сейчас его толщина достигает 25 сантиметров.
"Большую воду" в районе ждут в марте, а пока ведётся круглосуточное наблюдение. Спасатели укрепили береговые дамбы, выявили места возможных ледовых заторов. Кроме того, принимают меры по предупреждению подтопления сёл талыми водами.
"Из 216 улиц города Аральска, 28 – под угрозой размыва талыми водами. Все они взяты под контроль. Проводятся работы по предупреждению паводковых ситуаций. Приобретено необходимое количество инертных материалов. Приведены в готовность все экстренные службы и ведомства, инженерная техника и грузовой автотранспорт", – сообщил аким Аральского района Мухтар Оразбаев.