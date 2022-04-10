В Восточно-Казахстанской области в результате затора и подъема уровня воды в реке Уба спасатели эвакуировали жителей села Речное, сообщает Kazpravda.kz.

"Утром 9 апреля вода поднялась и затопила 2 дома и 3 придомовых территории, более 50-ти голов скота спасатели эвакуировали в безопасное место, а 16 жителей, из них двое детей, разместились у родственников. В результате облета территории, аэровизуального мониторинга и обследования участка образования затора, было принято решение по проведению взрывных работ с целью взрыхления​ льда​. Всего было использовано 2 347,5 кг взрывчатых веществ. Общая площадь взрывных работ составила 6 067 кв.м", - говорится в информации областного ДЧС.



Около 20.00 часов уровень воды поднялся, и она стала поступать в дома. Всего было подтоплено 8 домов, из них 6 жилых и 2 нежилых. Жители под контролем спасателей ДЧС ВКО и местных исполнительных органов незамедлительно покинули свои дома. Всего 36 жителей, в том числе 10 детей, разместились у родственников. Домашний скот отогнан на безопасное место.

Местные исполнительные органы провели работу по возведению защитной земляной насыпи. На месте задействовано 69 сотрудников личного состава ДЧС ВКО, 2 плавсредства, 11 мотопомп и 8 единиц техники, 20 сотрудников МИО и 8 единиц техники.

Для охраны общественного порядка и исключения фактов марадерства из подтопленных домов задействованы силы сотрудников полиции, добавили в ДЧС.