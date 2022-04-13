Жители Шымкента сняли летающие над городом самолеты. Видео появилось в местных Instagram-пабликах, сообщает Kazpravda.kz.

Горожане активно комментируют видео. Одни признаются, что были напуганы увиденным в небе над Шымкентом, другие же, наоборот, оценили это редкое и яркое зрелище на высоте.

В Министерстве обороны поспешили успокоить казахстанцев. В ведомстве пояснили, что полеты самолетов Су-25 Военно-воздушных сил Казахстана над Шымкентом связаны с проведением в Казахстане комплексного межведомственного стратегического командно-штабного учения «Батыл Тойтарыс - 2022».

«Учебно-тренировочные полеты направлены на повышение летного мастерства и выучки экипажей. Полеты проводятся в составе звеньев на различных высотах, в дневное и ночное время», – уточнили в Минобороны.

Напомним, что учение «Батыл Тойтарыс - 2022» проходит с 4 до 16 апреля текущего года. В течение апреля планируется передвижение сил и средств по стране в рамках выполнения учебно-боевых задач и возращения подразделений в пункты постоянной дислокации.